Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları: Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 23 Nisan Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları; Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram.
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22.04.2021 - 10:25
Türk Halk Müziği’nin sevilen isimleri, ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ ile evlerinize konuk oluyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece yaşanacak.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, Türk Halk Müziği’nin usta sanatçılarıyla keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını atarak herkesi ekran başına kilitleyecek.
Volkan Konak, yeni bölüm konukları; Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram ile cuma gecesine damgasını vuracak.
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