Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları: Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimleri, ‘ Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ’ ile evlerinize konuk oluyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece yaşanacak.





