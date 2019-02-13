Kuzgun'a yeni oyuncu: Ahmet Varlı - Bora Dağıstanlı(Kuzgun oyuncu kadrosu, konusu, fotoğrafları)

1 Ahmet Varlı Kuzgun’un oyuncu kadrosuna katıldı, Kuzgun’da Şeref Dağıstanlı’nın (Erdal Küçükkömürcü) oğlu Bora Dağıstanlı karakterini canlandıracak olan Ahmet Varlı, dizide ilk kez Çarşamba akşamı yayınlanacak 3. Bölümden itibaren yer alacak. Dila (Burcu Biricik) ile Bora Dağıstanlı’nın yolları da sürpriz bir şekilde kesişecek...

2 KUZGUN Henüz sekiz yaşındayken sokaklarla tanışmış ve dünyanın sert, karanlık yüzünü görmüştür. Sokakta hayatta kalmayı kendince öğrenmiştir. Ama bu uğurda naifliğini, kalbini ve duygularını derinlere gömen bir adam olmuştur. Kuzgun Dila ile karşılaştığında intikam ve yükselme yolculuğu da başlayacaktır. Ancak Kuzgun’un yıllardır görmediği ailesi ve Dila’nın kendisine hatırlatacağı kalbi, planlarında ve geleceğinde değişimler yaratacaktır.

3 DİLA Çocukken Kuzgun’u kaybolması ve birkaç yıl sonrasında da annesini kaybetmesi Dila’nın en büyük travması, olmuştur. Annesinin ölümünden hemen sonra babası Rıfat, okuması ve yeni bir başlangıç yapması için Dila’yı Londra’ya gönderir. Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra İstanbul’a dönüp, kendi hukuk bürosunu kurmuştur. Kuzgun’un hayatına girmesiyle birlikte Dila’nın pişmanlıkları, vicdan azapları ve bildiği doğrular değişecek; Kuzgun’un varlığıyla önünde farklı ve bir o kadar da tehlikeli bir dönem açılacaktır.

4 DERVİŞ Giyimi, kuşamıyla, tavrı tarzıyla büyülü bir adamdır. Hikayeden bol bir şey yoktur ceplerinde. Başı sıkışan yanına koşar. Ama o kapı, açılacağı insanı çok iyi bilir. Derviş, “sokakların kulağı’dır” Kuzgun’un “Derviş’i” olacaktır.

5 ALİ Rıfat’tan bir türlü hesapsız baba sevgisini görememiş bir adam. Babasının beklentilerini karşılayamadığını, ona yeterli bir evlat olamadığını düşünen ve bu yüzden de kendisini değersiz hisseden Ali hep kendini ispat peşinde. Ali, Seda ile evlidir ve beş yaşında Defne isimli bir kızı vardı.

6 KARTAL Babasını ve ağbisi Kuzgun’u kaybettikten sonra, ailede kalan tek erkek olarak, sorumluluk duygusu çok küçük yaşta gelişmiştir. Tüm acılarına, geçmişlerindeki haksızlıklara karşı duyduğu öfkeye rağmen, önüne bakmaya, intikamdan uzak durmaya çalışmış; evine götüreceği ekmeğin peşine düşmüştür. Annesinin başını yere eğmemek onun en önemli amaçlarından biridir. Annesi ve kız kardeşi Kumru için canını bile verir.

7 KUMRU Kuzgun’un en küçük kardeşi Kumru, gazetecidir. Hayatını adalet, doğruluk ve dürüstlük üstüne inşa etmiştir. Babasının bir iftira sonucunda hapiste hayatını kaybetmesi ve Kuzgun’un kayboluşu, geçmişindeki acılar, Kumru’yu haksızlıklara karşı daha hassas, boyun eğmeyen ve mücadeleci biri haline getirmiştir. Ailesinin felaketine sebep olanlarla hesabı kapanmamıştır.

8 MERYEM Oğlu Kuzgun’u kaybetmesi, Meryem’in en büyük acısıdır, içgüdüsel olarak Kuzgun’un yaşadığını hep hissetmiş, birgün geri dönmesini beklemiştir. Bahçe ışığını hep açık bırakır, sebebi Kuzgun’un geri döndüğünde yıllardır beklendiğini anlaması içindir. En büyük korkusu, Kumru ve Kartal’a da zarar gelmesi ihtimalidir. Kuzgun geri döndüğünde, sabırla sebatla kendini oğluna affettirmeye çalışacak, bu konuda yıldırılamaz bir enerjisi olacaktır.

9 RIFAT Eski polis. Bir uyuşturucu tüccarına yaptıkları bir operasyonda, aldığı rüşvet ve sonrasındaki ortaklığıyla zenginleşmiş, sınıf atlamıştır. Görünen dünyada yönettiği legal bir lojistik şirketi var. Ama bu yıllar boyunca karanlık dünyanın da artık köşe başı adamlarından biri haline gelmiştir. Kızı Dila, en büyük zaafı ve özlemi, ailesi en önemli değeri. Kuzgun geri döndüğünde Kuzgun’la ilişkisi, Rıfat’ın yaşamla olan kontratını sonsuza kadar değiştirecektir.

10 SEDA Moda tasarımcısı; Dila’nın ağbisi Ali’in eşidir. Ali’ye ilk görüşte aşık olan Seda, evliliğine ve ailesine bağlı bir kadındır. Kızları Defne doğtuktan sonra mesleğini ikinci plana atmıştır. Ali’nin kendisine azalan ilgisi ve sevgisine rağmen evliliğini ayakta tutmaya; Ali’nin tüm beklentilerine karşılık verip, ona yetmeye çalışmaktadır.

11 ŞEREF Ege kökenli, itibarlı bir aileden gelmektedir. Türkiye’nin en zenginlerindendir. Servetini, yasal işlerinden ziyade, 90’lardan beri sürdürdüğü karanlık işlere, uyuştucu ve silah ticaretine borçludur. Kız kardeşi Şermin’e sadece ağbi değil, baba da olmuştur. Oğlu Bora veliahdıdır.

12 ŞERMİN Şeref’in biricik kız kardeşi, Rıfat’ın ikinci eşi. Bu evlilikten Naz isimli bir kızları var. Şermin, varlıklı bir ailenin içinde doğmuş sonrasında da ağbisinin gücünün etkisiyle büyümüştür. Ağbisi Şeref’in karanlık dünyasının, kirli parasının kaynağını bilmektedir. Rıfat’ın ilk evliliğinden olma çocukları Dila ve Ali’ye bir üvey anne olmaktan hep kaçınmıştır. Onların ablaları, ne zaman isterlerse sığınabilecekleri sırdaşları olmak istemiştir. Ailesindeki dengeyi, günlük rutin ve huzuru her şeyin önünde tutar.

13 KONUSU Yapımcılığını Kerem Çatay–Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Uluslararası Emmy Ödüllü ‘Kara Sevda’ dizisini de kaleme alan Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor. Dizide, Barış Arduç Kuzgun, Burcu Biricik de Dila karakterlerini canlandırıyor. İşte detaylar, dizinin karakterleri, konusu ve ilk bölüm fotoğrafları...







14 Yusuf ve Rıfat iki kıdemli polis ve çok eski dosttur. Uyuşturucu baronu Şeref Dağıstanlı’ya yönelik büyük bir operasyon düzenlerler. Şeref kurtulmak için Yusuf ve Rıfat’a yüklü miktarda rüşvet ve yanı sıra imtiyaz önerir. Yusuf bu teklifi sert bir şekilde reddeder. Rıfat ise Yusuf’la aynı düşüncede değildir ama bunu dillendirmez. Yusuf, operasyondan çok kısa bir süre sonra kendisine kurulan kumpasla tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat’tır.







15 Yusuf’un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu, hayatlarını en acı ve en trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin, acının, öfkenin ve mücadelenin içine düşecektir. Kuzgun’un sır gibi kayboluşu, Dila’yı derinden etkiler. Dila sadece en yakın arkadaşını değil, çocukluk aşkını da kaybetmiştir. Dila’nın çocuk kalbinde Kuzgun asla iyileşmeyecek bir yara olarak kalacaktır. Aradan yirmi yıl geçmiştir. Dila yıllar önce okumak için gittiği Londra’dan temelli olarak dönmüştür. Kuzgun ise Nevşehir’de korumalık yapmaktadır. Kuzgun’a çalıştığı yerde verilen yeni görev, çocukluk aşkı Dila’yı korumaktır. Dila ile Kuzgun’un bu karşılaşması Nevşehir’den İstanbul’a uzanacaktır. Kuzgun çocukluğunun çalındığı şehre geri döndüğünde, sadece Dila’nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.

16 Yusuf’un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu, hayatlarını en acı ve en trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin, acının, öfkenin ve mücadelenin içine düşecektir. Kuzgun’un sır gibi kayboluşu, Dila’yı derinden etkiler. Dila sadece en yakın arkadaşını değil, çocukluk aşkını da kaybetmiştir. Dila’nın çocuk kalbinde Kuzgun asla iyileşmeyecek bir yara olarak kalacaktır. Aradan yirmi yıl geçmiştir. Dila yıllar önce okumak için gittiği Londra’dan temelli olarak dönmüştür. Kuzgun ise Nevşehir’de korumalık yapmaktadır. Kuzgun’a çalıştığı yerde verilen yeni görev, çocukluk aşkı Dila’yı korumaktır. Dila ile Kuzgun’un bu karşılaşması Nevşehir’den İstanbul’a uzanacaktır. Kuzgun çocukluğunun çalındığı şehre geri döndüğünde, sadece Dila’nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.

17 1. BÖLÜMDEN DİĞER KARELER

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