Kuzgun'un Kumru'su Ahsen Eroğlu: Onunla oynamayı dört gözle bekliyorum

- Teşekkür ederim. Mesleğime dair benden istenen her şeyi samimiyetle yerine getirmeye çalışıyorum. Hırslı bir yapım var ancak bu hırs yıpratıcı değil yapıcı bir kökü olan, daha iyisini yapma arzusuyla beslenen ve yanına da çok çalışmayı şart koşan bir duygu.. Çalışkan biri olduğumu düşünüyorum. Adım adım düşünürüm, hiçbir şeyi gözümde büyütmeden; adım adım çalışır ve sonuca ulaşırım. Sadece oyunculuk alanında değil, günlük hayatımda da her görevi ciddiye alıyorum. Saygılı bir insanım, özensiz davranmayı sevmiyorum. Projeleri de, oynadığım karakterleri de ince eleyip sık dokuyorum. Özetle, eğer bir başarı yakalayabildiysem bunu özverime borçlu olduğumu düşünüyorum.