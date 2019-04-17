Kuzgun'un Bora Dağıstanlı'sı Ahmet Varlı: Darbeyi vurana kadar devam edecekler

Bir rolü kabul ederken neye dikkat edersiniz? Kriterleriniz var mı?

"Tabii ki var. Öncelikle senaryoda yaşaması gerekiyor karakterin, yani 2 boyutlu bir yapıdan çıkıp sokakta ya da bir restoranda karşılaşabileceğimiz bir insan kadar, gerçek olması. İyi ya da kötü karakter olmasından ziyade neden iyi neden kötü olduğunun gerekçelerini görmek isterim. Ne sadece iyi olsun isterim, ne de sadece kötü. Çünküöyle bir gerçeklik yok. Bir de karakter hikaye içerisinde bir değişim yaşarsa, başladığı noktadan yaşadıklarıyla kendini bambaşka bir noktada bulursa, işte bu beni bir karakteri oynarken en çok heyecanlandıran şey oluyor."