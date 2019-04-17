Kuzgun'un Bora Dağıstanlı'sı Ahmet Varlı: Darbeyi vurana kadar devam edecekler
ntv.com.tr
Benim İçin Üzülme dizisiyle yıldızı parlayan geçtiğimiz haftalarda Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun'a Bora karakteriyle dahil olan Ahmet Varlı, dizideki Kuzgun Bora savaşı hakkında "Birbirlerine en yıkıcı darbeyi vurana kadar hamleler yapmaya devam edecekler" dedi.
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1
Kuzgun projesine nasıl dahil oldunuz? Karakterinizden bahseder misiniz? Bu dizi için teklif geldiğinde ne hissettiniz?
"Yönetmenimiz Bahadır İnce ile blutv’nin Bozkır projesinde çalışmıştık. Kendisi Kuzgun projesiyle anlaşınca bana projeden ve karakterden bahsetti. Sonrasında Ay Yapım’la yaklaşık 1 ay süren görüşmelerde olumlu sonuçlanınca bu macera başlamış oldu. Ben ve menajerim Özlem Durak, bu zamana kadar oynadığım karakterlerden farklı bir karakter oynamak, farklı bir renk göstermek konusunda hem fikirdik ve onu bekliyorduk. Bora karakteri de bu anlamda bizi heyecanlandıran bir karakterdi."
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2
Bir rolü kabul ederken neye dikkat edersiniz? Kriterleriniz var mı?
"Tabii ki var. Öncelikle senaryoda yaşaması gerekiyor karakterin, yani 2 boyutlu bir yapıdan çıkıp sokakta ya da bir restoranda karşılaşabileceğimiz bir insan kadar, gerçek olması. İyi ya da kötü karakter olmasından ziyade neden iyi neden kötü olduğunun gerekçelerini görmek isterim. Ne sadece iyi olsun isterim, ne de sadece kötü. Çünküöyle bir gerçeklik yok. Bir de karakter hikaye içerisinde bir değişim yaşarsa, başladığı noktadan yaşadıklarıyla kendini bambaşka bir noktada bulursa, işte bu beni bir karakteri oynarken en çok heyecanlandıran şey oluyor."
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3
Set ortamınız nasıl? Eğlenceli bir set diyebilir misiniz?
"Mükemmel bir set ortamı var. Kamera arkası ve önü çok güzel bir uyumla çalışıyor. Herkesin ortak noktasının işini iyi yapmak olması ve bunun için çabalaması çok güzel. Hep en iyisi için kafa yoran bir oyuncu gurubuyla çalışmak çok güzel"
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4
Kuzgun ve Bora iki düşman. İlerleyen süreçte onları neler bekliyor?
"Arkadaş olmayacakları kesin:) Açıkçası gelecek bölümlerle ilgili bir fikrim yok ama sanırım bir satranç oyunu gibi birbirlerine en yıkıcı darbeyi vurana kadar hamleler yapmaya devam edecekler. Şah mat diyene kadar"
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5
Tutkunu olduğunuz dizi ya da oyuncu var mı?
"Peakyblinders son yıllarda heyecanla beklediğim ve bitmemesini istediğim tek dizi galiba. Dolayısıyla Cillianmurphy'i çok beğenirim. True dedective i de takip ederim. İçinde iyi hikaye ve iyi oyunculuk gördüğüm her şeyi takip etmeye çalışırım açıkçası."
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6
Hiç oyunculuk dışında bir meslek aklınızdan geçti mi?
"Hayır geçmedi. Oyuncu olmaya karar verdiğim andan sonra asla aklımda ve kalbimde bir B seçeneği yoktu. Şimdi de yok, Büyük konuşmak gibi olmasın ama bundan sonra da olmayacak. Oyuncu olarak başka işlere yatırım yapabilirsiniz, ama başka bir mesleği yapmak istemem."
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7
Dizi dışında boş vaktiniz oluyor mu? Nelerle ilgileniyorsunuz?
"Kız arkadaşımla ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Bir şeyler izlemeye ve okumaya zaman ayırıyorum. Gelecek planlarımla ilgili yatırımlar yapmaya çalışıyorum kendime."
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8
Artık internet dizileri de çekilmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda dijital dizi sektörü sizce çok gelişecek mi, bir dönüşüm olacak mı?
"Kaçınılmaz bir durum digital dizilerin gelişmesi. Bunu son 3- 4 yıldır ülkemizde de görüyoruz zaten. Gelecek yıllarda çok daha fazla dijital dizilerin yapılacağını tahmin etmek zor değil. Sektörün de gerek hikaye gerek anlatım dili olarak böyle bir alana böyle bir nefese ihtiyacı vardı. Umarım bu gelişim televizyon dizilerini de olumlu anlamda etkiler ve her iki platformda da, daha da özel işler yapmaya ve izlemeye başlarız."