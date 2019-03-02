Kylie Jenner: Aldatıldım, kanıtlarım var

ABD'li yıldız Kylie Jenner, kızı Stormi'nin babası Travis Scott'ı kendisini aldatmakla suçlayarak, bu konuyla ilgili elinde kanıtlar olduğunu ifade etti.
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Kardashian-Jenner ailesinin genç üyesi Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott'ın kendisini aldattığını iddia etti.
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Jenner, kızı Stormi'nin babası Travis Scott'ı kendisini aldatmakla suçlayarak, bu konuyla ilgili elinde kanıtlar olduğunu belirtti.
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İkilinin geçtiğimiz çarşamba günü 'ihanet' gerekçesiyle evde büyük bir tartışma yaşadığı, kavganın ertesi gün de devam ettiği ileri sürüldü.
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Basında yer alan iddialara göre; Travis Scott, bu kriz yüzünden New York'ta vereceği konserini iptal etti.
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Geçtiğimiz günlerde ise Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods'un ablası Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.