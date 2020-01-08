Kylie Jenner Avustralya yangını için bir milyon dolar bağışladı ama yaranamadı

Kozmetik şirketi sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, yavru koala görseliyle birlikte “Avustralya’da yarım milyar hayvan öldü. Bu benim kalbimi kırıyor” paylaşımı yapmasıyla takdir toplasa da hemen arkasından gelen, gerçek vizon kürkünden yapılma Louis Vuitton terlik paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Jenner, bir milyon dolarlık bağışı, bu ‘sosyal medya kazası’ndan bir gün sonra yaptı.

Kardeşinin başına gelen bu ‘sosyal medya kazası’ sonrası Kim Kardashian savunmaya geçti. Twitter’da bir takipçisinin, “Kardashian/Jenner ailesinin iklim değişikliği, yangın meselelerinde konuşup da bir peni bile bağışlamaması kadar beni sinirlendiren bir şey yok” yazınca 39 yaşındaki reality show yıldızı, “İnsanların bizim yaptığımız bağışları bildiğini ve her şeyin reklamını yapmak zorunda olduğumuzu düşünmesi kadar beni sinir eden bir şey yok” yazdı.

Avustralya'da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle can kaybı 25'e ulaşırken, onlarca kanguru ve koala telef oldu.

Avustralyalı ünlü oyuncu Chris Hemsworth de yangınla mücadele edenleri desteklemek için bir milyon dolar bağışladığını açıklamış, sosyal medyadan yardım çağrısı yapmıştı. Hemsworth, “Sizin gibi ben de Avustralya’daki yangınla mücadele edenleri desteklemek istiyorum. Ailem ve ben bir milyon dolarlık katkı sağlıyoruz. Umarım siz de buna dahil olursunuz. Her bir peni çok önemli dolayısıyla ne kadar katkıda bulunursanız minnettar olacağım” demişti.