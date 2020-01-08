Kylie Jenner Avustralya yangını için bir milyon dolar bağışladı ama yaranamadı

Dünyanın en genç milyarderi olan sosyal medya yıldızı Kylie Jenner, Avustralya’da süren yangınla mücadele edenler için bir milyon dolar bağışladı ancak takipçilerini memnun edemedi.
Kozmetik şirketi sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, yavru koala görseliyle birlikte “Avustralya’da yarım milyar hayvan öldü. Bu benim kalbimi kırıyor” paylaşımı yapmasıyla takdir toplasa da hemen arkasından gelen, gerçek vizon kürkünden yapılma Louis Vuitton terlik paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Jenner, bir milyon dolarlık bağışı, bu ‘sosyal medya kazası’ndan bir gün sonra yaptı.
Takipçilerinin samimi olmamakla suçladığı reality show yıldızı için sorun burada bitmedi. Şömine önünde çekilen bir fotoğrafını daha paylaşan Jenner, ateş emojili mesajında, “Kendi ateşini bul” yazınca, takipçileri Avustralya yangınına gönderme yapan yorumlarda bulundu. “Birinin ateş bulması gerekiyorsa Avustralya’da bulabilir” benzeri yorumlar sonrası Jenner, çareyi mesajını değiştirmekte buldu ve ateş emojisini de silerek, “Gece gezmesi” yazdı.
Kardeşinin başına gelen bu ‘sosyal medya kazası’ sonrası Kim Kardashian savunmaya geçti. Twitter’da bir takipçisinin, “Kardashian/Jenner ailesinin iklim değişikliği, yangın meselelerinde konuşup da bir peni bile bağışlamaması kadar beni sinirlendiren bir şey yok” yazınca 39 yaşındaki reality show yıldızı, “İnsanların bizim yaptığımız bağışları bildiğini ve her şeyin reklamını yapmak zorunda olduğumuzu düşünmesi kadar beni sinir eden bir şey yok” yazdı.
Ancak Kardashian’a cevaplar gecikmedi. Takipçileri, “Siz her şeyin reklamını yapıyorsunuz ve hala kürk giyiyorsunuz, özel jete biniyorsunuz” benzeri yorumlar yazdı.