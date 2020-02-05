Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner ile ilişkisini anlattı

Caitlyn Jenner'a dönüştükten sonra kendisini LGBTİ savunucusu olarak tanımlayan, cinsel kimliği yüzünden zor durumda kalan insanlara yardım etmeye başlayan yıldız, kendisi gibi trans bir kadın olan ve kendisinden 47 yaş küçük Sophia Hutchins'le yaşadığı ilişki nedeniyle magazinin gündemine girmişti.

Cinsiyet değiştirdikten sonra yine bir kadınla birlikte olması pek çok kişi tarafından anlaşılmaz bulunan Jenner, başından beri kadınlardan hoşlandığını ve bunun hiç değişmediğini vurgulamıştı. Cinsiyet değişimi sonrası verdiği bir röportajda, "Hayatım boyunca hiçbir erkekle birlikte olmadım. Kendimi gelecekte de bir kadınla hayal ediyorum” demişti.