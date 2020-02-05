Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner ile ilişkisini anlattı

Dünyanın en genç milyarderi unvanlı Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner (22), babası Caitlyn Jenner (70) ile ilişkisi hakkında konuştu.
Reality show yıldızı ve aynı zamanda kozmetik markası sahibi olan Jenner, 2015 yılında cinsiyet değiştiren babası Caitlyn ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyerek, “Babam bizi çok iyi yetiştirdi. Hiçbir spor müsabakasını kaçırmazdık. Her gün bizi okula götürürdü. Okul, evimize 45 dakika mesafedeydi” şeklinde konuştu.
Eski bir Olimpiyat atleti olan Caitlyn Jenner’ın adı cinsiyet değiştirmeden önce Bruce Jenner’dı. Geçirdiği operasyonlardan sonra yeni halini ilk kez Vanity Fair dergisinin kapağında gösteren Bruce Jenner, yeni adı olarak seçtiği Caitlyn'i de bu kapakta duyurmuştu. "Artık özgürüm" diyen Caitlyn Jenner'a sosyal medyadan büyük destek yağmıştı.
Caitlyn Jenner'a dönüştükten sonra kendisini LGBTİ savunucusu olarak tanımlayan, cinsel kimliği yüzünden zor durumda kalan insanlara yardım etmeye başlayan yıldız, kendisi gibi trans bir kadın olan ve kendisinden 47 yaş küçük Sophia Hutchins'le yaşadığı ilişki nedeniyle magazinin gündemine girmişti.
Cinsiyet değiştirdikten sonra yine bir kadınla birlikte olması pek çok kişi tarafından anlaşılmaz bulunan Jenner, başından beri kadınlardan hoşlandığını ve bunun hiç değişmediğini vurgulamıştı. Cinsiyet değişimi sonrası verdiği bir röportajda, "Hayatım boyunca hiçbir erkekle birlikte olmadım. Kendimi gelecekte de bir kadınla hayal ediyorum” demişti.