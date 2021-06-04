Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner 'güzellik ve bakım imparatorluğu'nu büyütüyor. Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' ilan edilse de daha sonra ileri sürdüğü gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek serveti inceleme altına alındı. İddilarını yalanlayan Jenner yatırımlarına devam etti.



