Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu

Kozmetik milyoneri Kylie Jenner (23) şimdi de kızı Stormi Webster (3) adına bebek bakım markası kurdu.

04.06.2021 - 09:15

Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu - 1
Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner 'güzellik ve bakım imparatorluğu'nu büyütüyor. Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' ilan edilse de daha sonra ileri sürdüğü gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek serveti inceleme altına alındı. İddilarını yalanlayan Jenner yatırımlarına devam etti.

Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu - 2
Geçen ay Kylie Swim ve Kylie Swim by Kylie Jenner markaları için patent başvurusu yaparak bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan Jenner hız kesmiyor.

Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu - 3
Kozmetik milyoneri şimdi de kızı Stormi Webster adına bebek bakım markası kurdu.

Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu - 4
Kylie Jenner önümüzdeki günlerde bebek nemlendiricisi, losyonu, vücut yağı, jeli, puseti, beşiği, bezi, biberonu ve kıyafeti satacak.

Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu - 5
Jenner'ın Kylie baby isimli yeni markası için açtığı hesabı 24 saat içinde 481 bin kişi takip etti.

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