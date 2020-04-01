Kylie Jenner corona virüs salgınıyla mücadele için kozmetik üretimini durdurup el dezenfektanı üretimine başladı

Jenner, geçen hafta ABD’de iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Jenner’ın da doktoru olan Jinekolog Dr. Thaïs Aliabadi, bağışı Instagram paylaşımıyla doğrulayarak, “Konuşamıyorum, gözlerim doldu ve kalbim minnetle dolu. Dünyaya cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske dileğimi iletmiştim, bugün dileğim gerçek oldu. Hastalarımdan biri, Yaşayan Melek ilk cevap veren kişi olarak 1 milyon dolar bağışlayıp binlerce maske, yüz siperi ve diğer koruyucu malzemeleri edinmemizi sağladı. Bir doktor olarak hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim” ifadelerini kullanmıştı.