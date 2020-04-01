Kylie Jenner corona virüs salgınıyla mücadele için kozmetik üretimini durdurup el dezenfektanı üretimine başladı

ntv.com.tr 01.04.2020 - 09:34
Dünyanın en genç milyarderi olan ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, corona virüs salgınında yaptığı para yardımına yenisini ekledi.
Kardashian/Jenner ailesinin 22 yaşındaki üyesi, ana şirket Coty ile annesi Kris Jenner’la birlikte yönettikleri Kylie Cosmetics ve Kylie Skin'in şu an için makyaj ürünleri üretmeyi bıraktığını ve California’daki hastaneler için el dezenfektanı üretimine geçtiklerini açıkladı.
Marka temsilcisi, şirketlerinin kendilerini salgınla mücadele çalışanlarının ihtiyacına adadığını belirterek, el dezenfektanı üretiminin Kylie Skin ürünlerinin üretimini etkilemeyeceğini de duyurdu.
Jenner, geçen hafta ABD’de iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışlamıştı.
Jenner’ın da doktoru olan Jinekolog Dr. Thaïs Aliabadi, bağışı Instagram paylaşımıyla doğrulayarak, “Konuşamıyorum, gözlerim doldu ve kalbim minnetle dolu. Dünyaya cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske dileğimi iletmiştim, bugün dileğim gerçek oldu. Hastalarımdan biri, Yaşayan Melek ilk cevap veren kişi olarak 1 milyon dolar bağışlayıp binlerce maske, yüz siperi ve diğer koruyucu malzemeleri edinmemizi sağladı. Bir doktor olarak hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim” ifadelerini kullanmıştı.
Doktor ayrıca, “Kalbimizin her noktasından teşekkürler Kylie Jenner. Benim kahramanımsın. Bu cömert bağış pek çok hayatı kurtarmaya yardım edecek. Dünyamız sen içinde olduğun için daha iyi bir yer. Seni çok seviyorum. 1 milyon kez teşekkürler” diye yazmıştı.