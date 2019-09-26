Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı
Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri belirtiler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ünlü girişimci ve reality show yıldızına henüz hastalık teşhisi konulmadı.
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Dünyanın en genç milyarderi olan reality şov yıldızı Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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22 yaşındaki kozmetik girişimcisi, bulantı ve baş dönmesi gibi sıkıntıları nedeniyle Los Angeles civarında bir hastanede tedavi altına alındı. Jenner’a henüz teşhis konulmadı.
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3Annesi Kris Jenner Moda Haftası dolayısıyla Paris’te bulunurken, Kylie Jenner’ın hastane odasında yanında kalan kişi, ebeveyni Caitlyn Jenner (Babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirerek kadın olmuştu) oldu.
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Caitlyn Jenner, Kardashian/Jenner ailesinin reality show programı Keeping Up with the Kardashians’ın 2017’de yayınlanan bir bölümünde, kızı Kylie Jenner’ın hastalığı nedeniyle yanında görülmüştü.
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Jenner, kız kardeşleriyle birlikte Paris Moda Haftası’nı takip edecek ve yeni makyaj koleksiyonunu bir defile işbirliği ile tanıtacaktı, ancak hastalığı nedeniyle Paris seyahatini iptal etti.