Kylie Jenner, Hidden Hills'teki arsasına hayalindeki evi yaptırıyor

Geçtiğimiz yıl Hidden Hills'ten 15 milyon dolara arsa satın alan reality show yıldızı Kylie Jenner, o bölgeye ev yaptırmak için harekete geçti. Jenner, kızı Storimie ile yaşamayı planladığı malikane, annesi Kris Jenner'ın evinin yakınlarına inşa edilecek.

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06.05.2021 - 14:05

Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen 23 yaşındaki Kylie Jenner , hayallerindeki malikaneyi yaptırmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz yıl Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills'ten 5 dönümlük 15 milyon dolara arsa satın alan Jenner, yakın zamanda da inşaata başlıyor.





Ünlü yıldızın Travis Scott ile ilişkisinde dünyaya gele kızı Stormie ile yaşamayı planladığı malikane, annesi Kris Jenner'ın mülkünün yakınlarında olacak.

Kendi kozmetik markası sayesinde milyonlarca dolar servet kazanan Kylie Jenner, sadece annesine değil aynı zamanda ablası Khloe Kardashian da komşu olacak.





ABD'li reality show yıldızı, Holmby Hills'ten 36.5 milyon dolara bir malikane satın aldıktan sonra bu arsayı mülkleri arasına katmıştı.







Kylie Jenner, yeni arsanına yaptıracağı eve; 12 otomobillik bir garaj, bir konuk evi ve güvenlik için özel bir bekçi kulübesi,bir spor alanı ve yüzme havuzu inşaa ettirecek.





Jenner'ın arsasını satın aldığı bölgede şarkıcı Miley Cyrus'ın da bir arsası bulunuyor. Cyrus, 2015 yılında burada atları için bir arsa satın almıştı fakat henüz herhangi bir şey inşa ettirmedi.





Kylie Jenner, geçtiğimiz yıl nisan ayında Los Angeles'ın Holmby Hills bölgesinde satın aldığı 36.5 milyon değerindeki malikanesi ile gündeme gelmişti.





Jenner, bu ev için ilk başta 45 milyon dolar isteyen ev sahibi ile sıkı bir pazarlığa girerek orta yolu bulmuştu. Attığı her adımla takip edilen ünlü yıldızın malikanesinde, 7 yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı geniş bir alanı bulunan evin içinde spor salonundan sinema alanına kadar birçok imkanı mevcut.