Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 09:50
Geçen yıl eylül ayında hamile olduğunu duyuran reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, ikinci kez anne oldu.
24 yaşındaki Amerikalı yıldız, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyurdu.
4 yaşında Stormi adında bir kızı olan Jenner, ikinci çocuğunun, özel bir tarih olan 2 Şubat'ta dünyaya geldiğini "2/2/22" yazarak duyurdu.
Jenner, kızı Stormi'nin, kardeşinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı.
Stormi de 1 Şubat doğumlu.
Jenner bebeğinin cinsiyetini açıklamasa da Instagram paylaşımında mavi renkli kalp emojisine yer vermesi, bebeğin bir oplan olduğunu düşündürdü.
24 yaşındaki Jenner ile 30 yaşındaki Scott 2017'den bu yana birlikte. İkinci çocuklarını beklediklerini geçen yıl 7 Eylül'de duyurdular.
Jenner, 2022'ye girerken yaptığı yeni yıl paylaşımında büyüyen karnını gözler önüne sermiş ve "Bu yılı ve hayatıma getirdiği müthiş değişimleri hiç unutmayacağım. Yeni yılın hepiniz için aşkla dolu olması için dua ediyorum. Herkesin bu süreçte güvende ve sağlıklı olmasını umuyorum” notunu yazmıştı.
2017'de Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Jenner ve Scott çifti, 2019'da ayrılmış, Mayıs 2021’de yeniden barışmıştı.