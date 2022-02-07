Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 09:50

Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - 1

Geçen yıl eylül ayında hamile olduğunu duyuran reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi , ikinci kez anne oldu. 

24 yaşındaki Amerikalı yıldız, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyurdu. 

Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - 2

4 yaşında Stormi adında bir kızı olan Jenner, ikinci çocuğunun, özel bir tarih olan 2 Şubat'ta dünyaya geldiğini "2/2/22" yazarak duyurdu.

Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - 3

Jenner, kızı Stormi'nin, kardeşinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı. 

Stormi de 1 Şubat doğumlu. 

Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - 4

Jenner bebeğinin cinsiyetini açıklamasa da Instagram paylaşımında mavi renkli kalp emojisine yer vermesi, bebeğin bir oplan olduğunu düşündürdü.

Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - 5

24 yaşındaki Jenner ile 30 yaşındaki Scott 2017'den bu yana birlikte. İkinci çocuklarını beklediklerini geçen yıl 7 Eylül'de duyurdular.

Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - 6

Jenner, 2022'ye girerken yaptığı yeni yıl paylaşımında büyüyen karnını gözler önüne sermiş ve "Bu yılı ve hayatıma getirdiği müthiş değişimleri hiç unutmayacağım. Yeni yılın hepiniz için aşkla dolu olması için dua ediyorum. Herkesin bu süreçte güvende ve sağlıklı olmasını umuyorum” notunu yazmıştı.

Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - 7

2017'de Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Jenner ve Scott çifti, 2019'da ayrılmış, Mayıs 2021’de yeniden barışmıştı.

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