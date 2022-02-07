Kylie Jenner ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Jenner, 2022'ye girerken yaptığı yeni yıl paylaşımında büyüyen karnını gözler önüne sermiş ve "Bu yılı ve hayatıma getirdiği müthiş değişimleri hiç unutmayacağım. Yeni yılın hepiniz için aşkla dolu olması için dua ediyorum. Herkesin bu süreçte güvende ve sağlıklı olmasını umuyorum” notunu yazmıştı.