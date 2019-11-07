Kylie Jenner ile Drake arasında aşk iddiası

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan ünlü reliaty show yıldızı Kylie Jenner ile Kanadalı ünlü rap şarkıcısı Drake aşk mı yaşıyor?
People’ın haberine göre geçen ay çocuğunun babası Travis Scott’tan ayrılan 22 yaşındaki Jenner ile 33 yaşındaki Drake ilişkiye başladı.
Derginin ikiliye yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Jenner ve Drake’in son zamanlarda birlikte çok fazla zaman geçirdiği belirtiliyor. Ancak ikilinin ‘sadece arkadaş’ olduğunu belirten kaynaklar da var.
İkili arasındaki flört iddiaları, Jenner’ın, iki hafta önce Drake’in 33’üncü doğum günü partisine katılmasıyla başladı. Partide Jenner’ın, ünlü rap’çinin şarkılarını söylediği, Drake’in yanında dans ettiği öğrenildi.
Jenner, 2017'de Coachella Festivali'nde tanıştığı rap şarkıcısı Travis Scott ile birkaç aylık birlikteliğin ardından hamile olduğunu açıklamıştı. İkilinin 1,5 yaşında Stormi adında bir kızı var.
Öte yandan Drake de daha önce Serena Williams ve Rihanna gibi ünlülerle birliktelik yaşamıştı.