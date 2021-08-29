'Kylie Jenner ile Travis Scott'ın alışılmışın dışında bir ilişkileri var'

Kızları Stormi'ye sarı okul otosü almalarıyla gündemde olan Kylie Jenner ile Travis Scott, ilişkileriyle konuşuluyor. İkiliye yakın bir isim, ünlü çift için "İlişkilerine bir isim vermiyorlar. Birbirlerini kız arkadaş ya da erkek arkadaş diye tanımlamıyorlar. Birbirlerinden bir beklentileri yok" dedi.

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29.08.2021 - 14:10

Aynı kişi, çift için, "Kylie ile Travis'in alışılmışın dışında bir ilişkisi var" ifadelerini kullandı.





Kylie Jenner ile Travis Scott'ın ilişkisini değerlendiren kaynak, Jenner'ın kızıyla çok ilgili bir anne olduğunu da sözlerine ekleyerek, ünlü ismin üç yaşındaki kızı Stormi'nin bakımıyla birinci elden ilgilendiğini belirtti.





Aynı kişi, ikilinin ilişkilerinde inişler ve çıkışlar yaşadığını belirterek şu an birlikte çok iyi bir yerde olduklarını ifade etti. Söz konusu kişi, Jenner ile Scott'ın açık ilişki yaşadığına dair iddialara da değindi.

Kaynak, "İlişkilerine bir isim vermiyorlar. Birbirlerini kız arkadaş ya da erkek arkadaş diye tanımlamıyorlar. Birbirlerinden bir beklentileri yok" ifadelerini kullandı.