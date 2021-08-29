'Kylie Jenner ile Travis Scott'ın alışılmışın dışında bir ilişkileri var'

29.08.2021 - 14:10
Ekim 2019'da ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından barıştı. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurdu. İsmini vermek istemeyen bir kaynak yakında ikinci bebeklerini karşılamaya hazırlandıkları iddia edilen Jenner ve Scott hakkında US Weekly'ye konuştu.
Kylie Jenner ile Travis Scott'tan üç yaşındaki kızları Stormi'ye okul otobüsü / Haber Detayy - Oku