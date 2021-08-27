Kylie Jenner ile Travis Scott'tan üç yaşındaki kızları Stormi'ye okul otobüsü

İkinci kez hamile olduğu iddia edilen Kylie Jenner ile sevgilisi Travis Scott, kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi. Çift, üç yaşındaki kızları için sarı renkli bir okul taşıtı satın aldı. İkilinin bu davranışı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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27.08.2021 - 12:39

Kylie Jenner ve Travis Scott, kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Jenner'ın üç yaşındaki kızı Stormi, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birini istiyordu. Babası Travis Scott ise kızının bu isteği üzerine malikanenin önüne okul otobüsü getirdi.







Babasının sürprizi karşısında sevinçten havalara uçan Stormi, okul otobüsüne sarıldı. Jenner da kızının mutlu anlarını Instagram hesabından yayınladı.







Stormi'nin sevincine kayıtsız kalmayan 24 yaşındaki Jenner, paylaşımında, "Stormi'nin söyleyip durduğu şey, bir büyük sarı okul otobüsüne binmekti. Babası ona sürpriz yaptı" ifadelerini kullandı.







İddialara göre ünlü rapçi, kızının sonra da canı istediği zaman binmesi için otobüsü satın aldı. Ancak bazıları da Scott'un sarı renkli otobüsü sadece kiraladığını ifade etti.







Bazı sosyal meyda kullanıcıları, Jenner ile Scott'ın sahip oldukları zenginlik içinde gerçek dünyayla bağlarını kopardığını ileri sürdü. Bazı hayranları ise ikiliyi savundu.