Kylie Jenner karantina kurallarını tanımıyor

Bir milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en genç milyarderi ilan edilen Kylie Jenner, salgın günlerinde izolasyon kurallarını tanımıyor. Her yaptığını, özel hayatının detaylarını sosyal medya hesabında paylaşan 22 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Jenner, göz göre göre izolasyon kurallarına uymamasıyla eleştiri konusu oldu.