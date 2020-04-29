Kylie Jenner karantina kurallarını tanımıyor

29.04.2020 - 11:06 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 11:13
Bir milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en genç milyarderi ilan edilen Kylie Jenner, salgın günlerinde izolasyon kurallarını tanımıyor. Her yaptığını, özel hayatının detaylarını sosyal medya hesabında paylaşan 22 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Jenner, göz göre göre izolasyon kurallarına uymamasıyla eleştiri konusu oldu.
64 yaşındaki annesi Kris Jenner’ı Calabasas’taki evinde sık sık ziyaret ediyor.
Kylie daha sonra 14 Nisan'da annesi Kris Jenner’ın Palm Springs’teki evine gitti ve hayranlarına evin tur rehberliğini yaptı.
Jenner, paskalyada annesi Kris Jenner’ın 12 milyon dolara satın aldığı lüks eve giderek paskalyayı, küçük kızı Stormi ve erkek arkadaşı Travis Scott ile kutladı.
20 Nisan'da kadar Los Angeles'a dönen Jenner, Hollywood'daki evinde en iyi arkadaşı Stassi’yi ağırladı.
Los Angeles’ın Holmby Hills bölgesinde 36 milyon dolara yeni bir ev satın alan Jenner, “evde kal” çağrılarına kulak asmayarak yeni evine taşındı. Paylaşımlarını yeni evinden yapıyor.
Yeni evinde de arkadaşı Stassi’yi ağırlayarak birlikte yeni fotoğraflar verdi.
Corona virüsle mücadele için 1 milyon dolar bağışlayan Jenner, sağlık kuruluşlarına maske ve koruyucu malzeme de bağışlamıştı.