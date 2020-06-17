Kylie Jenner kızı Stormi ile Vogue kapağında (Karantinada çekim)

ntv.com.tr 17.06.2020 - 07:38 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 07:44
Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı, en genç milyarder unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Jenner'ın hapis istemiyle yargılanması gündemde olsa da o hayatına kaldığı yerden devam ediyor.
Kylie Jenner, kızı Stormi ile Vogue dergisinin Çekya edisyonuna kapak oldu.
22 yaşındaki reality show yıldızı ile 2 yaşındaki kızı, Los Angeles’ın Holmby Hills bölgesindeki 36 milyon dolarlık malikanelerinde karantinadayken uzaktan internet bağlantısıyla çekimi gerçekleştirdi.
Vogue dergisinin fotoğrafçıları Morelli Kardeşler, Zoom bağlantısıyla Jenner ve kızını yönlendirdi ve Jenner kendi telefonuyla fotoğraflarını çekti.
Vogue Çekya dergisi anne kızın yer aldığı kapağını sosyal medyada paylaşarak, “Dünyanın en çok izlenen ailesi” notunu düştü. Vogue Çekya dergisi, 2018 yılından bu yana Çekya’da ve Slovakya’da çıkıyor.
SAHTECİLİKLE YARGILANABİLİR
Öte yandan annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Jenner'ın vergi sahteciliğinden hapisle yargılanması bekleniyor.
Jenner, Kylie Cosmetics'in yüzde 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma ile ABD güzellik devi Coty’ye satmıştı. Forbes, tüm gerçeklerin bu satıştan sonra ortaya çıktığını iddia etmiş, buna göre Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner’ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koymuştu.
"BEN UNVAN İSTEMEDİM"
Jenner ise iddialar karşısında, "Saygın bir yayın olduğunu düşündüğüm Forbes'ta tek gördüğüm, yanlış ifadeler ve kanıtlanmamış varsayımlar. Ben hiç unvan istemedim ya da oraya ulaşmaya çalışmadım" diye konuşmuştu.