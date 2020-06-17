Kylie Jenner kızı Stormi ile Vogue kapağında (Karantinada çekim)

Jenner, Kylie Cosmetics'in yüzde 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma ile ABD güze llik devi Coty’ye satmıştı. Forbes, tüm gerçeklerin bu satıştan sonra ortaya çıktığını iddia etmiş, buna göre Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner’ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koymuştu.

"BEN UNVAN İSTEMEDİM"

Jenner ise iddialar karşısında, "Saygın bir yayın olduğunu düşündüğüm Forbes'ta tek gördüğüm, yanlış ifadeler ve kanıtlanmamış varsayımlar. Ben hiç unvan istemedim ya da oraya ulaşmaya çalışmadım" diye konuşmuştu.