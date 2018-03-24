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Kylie Jenner, kızı Stormi’nin yeni fotoğraflarını paylaştı

ntv.com.tr

ABD’li reality show yıldızı Kylie Jenner, sosyal medya hesabından 7 hafta önce dünyaya gelen kızı Stormi’nin yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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    ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner, rapçi erkek arkadaşı Travis Scott ile 5 Şubat’ta kucakladığı kızı Stormi’nin yeni fotoğraflarını İnstagram hesabından paylaştı.
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    20 yaşındaki Jenner ile kızının birlikte görüldüğü siyah-beyaz kareler, genç kadının hayranları tarafından yaklaşık 7 milyon kez beğenildi.

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    Süper model Kendall Jenner, daha önce Vogue dergisine verdiği röportajda Stormi'nin doğumuna dair yaşadığı heyecanı dile getirmiş ve onun kız kardeşi Kylie Jenner ile arasındaki bağı güçlendirdiğini söylemişti.
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    Kylie Jenner ve Stormi'den kareler...
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