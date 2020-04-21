Kylie Jenner makyajsız ve yalın ayak yakalandı

İki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan edilen Kylie Jenner (22), objektiflere makyajsız ve yalın ayak yakalandı.
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21.04.2020 - 14:11
Amerikan Forbes dergisi tarafından ikinci kez dünyanın en genç milyarderi (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner, bakımlı ve iddialı görüntüsünün aksine bu kez hayranlarını şaşırttı.
Sosyal medyada fiziğiyle ilgili olumsuz yorum yapanlara "Ben bir çocuk doğurdum" diye verdiği cevapla gündemde olan 22 yaşındaki Jenner, önceki gün Beverly Hills'te lüks otomobilinden inerken görüntülendi.
Jenner'ın makyajsız yüzü dikkat çekti. Genç yıldızın yalın ayak olduğu da gözden kaçmadı.
Kylie Jenner, üzerinde bir eşofman takım, makyajsız yüzü, öylesine topladığı saçları ve elinde bir cips paketiyle yakın arkadaşı Stattie Karanikolaou'yu ziyaret etti.
Kylie Jenner'ın son derece neşeli olduğu da gözlerden kaçmadı.
Jenner; corona virüs nedeniyle çok uzun süredir evinden dışarı çıkmıyordu.
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