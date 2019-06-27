Kylie Jenner makyajsız yakalandı (Filtresiz milyarder)

1 Kylie Jenner makyajsız haliyle bambaşka biri olduğunu kanıtladı.



Markası Kylie Cosmetics ile en genç milyarder ünvanını kazananmakyajsız haliyle bambaşka biri olduğunu kanıtladı.

2 Beverly Hills'te bir diş kliniğine girerken görüntülenen Kylie Jenner'ın, Instagram'daki vegece hayatındaki halinden eser yoktu.





3 Tepeden tırnağa siyahlar giyen Jenner'ın saçlarını basitçe arkada topladığı, gözlüklerini taktığı ve bir gram bile makyaj yapmadığı görüldü.





4 21 yaşındaki Jenner'ın bu görüntülerinin basına yansımasından sonra hayranları da "Bu hali makyajlı ve gösterişli halinden çok daha güzel ve yaşına uygun" yorumlarını yaptı.





5 139 milyon Instagram takipçisi bulunan Kylie Jenner, paylaşımlarında hem makyajlı pozlarına yer veriyor hem de bütün filtre uygulamalarından yararlanıyor.





6 Kylie Jenner 4 yıl önce dudaklarındaki değişimle dünyanın merakını uyandırmıştı. Estetik yaptırdığını reddedip makyaj hilesi yaptığını itiraf etmişti. Çıkardığı ruj markasını sosyal medyadan yüzlerce takipçisine tanıtan Jenner bu sayede 1 milyar dolarlık servete ulaştı ve kozmetik imparatorluğu kurdu.





7 Dişçiye giderken görüntülenen Jenner'ın bu hali 'en entiki ürün yerleştirme' reklamı olarak yorumlandı.





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Çünkü Jenner doğal haliyle dolgunluk sihrini kendi rujlarıyla kanıtlamış oldu. Uzmanlara göre bu strateji milyonlarca dolar değerinde.