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Kylie Jenner makyajsız yakalandı (Filtresiz milyarder)

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri sayesinde dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanını da ele geçiren Kylie Jenner, makyajsız, filtresiz, doğal haliyle görüntülendi.

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    Markası Kylie Cosmetics ile en genç milyarder ünvanını kazanan Kylie Jenner makyajsız haliyle bambaşka biri olduğunu kanıtladı.

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    Beverly Hills'te bir diş kliniğine girerken görüntülenen Kylie Jenner'ın, Instagram'daki vegece hayatındaki halinden eser yoktu.

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    Tepeden tırnağa siyahlar giyen Jenner'ın saçlarını basitçe arkada topladığı, gözlüklerini taktığı ve bir gram bile makyaj yapmadığı görüldü.

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    21 yaşındaki Jenner'ın bu görüntülerinin basına yansımasından sonra hayranları da "Bu hali makyajlı ve gösterişli halinden çok daha güzel ve yaşına uygun" yorumlarını yaptı.

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    139 milyon Instagram takipçisi bulunan Kylie Jenner, paylaşımlarında hem makyajlı pozlarına yer veriyor hem de bütün filtre uygulamalarından yararlanıyor.

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    Kylie Jenner 4 yıl önce dudaklarındaki değişimle dünyanın merakını uyandırmıştı. Estetik yaptırdığını reddedip makyaj hilesi yaptığını itiraf etmişti. Çıkardığı ruj markasını sosyal medyadan yüzlerce takipçisine tanıtan Jenner bu sayede 1 milyar dolarlık servete ulaştı ve kozmetik imparatorluğu kurdu.

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    Dişçiye giderken görüntülenen Jenner'ın bu hali 'en entiki ürün yerleştirme' reklamı olarak yorumlandı.

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    Çünkü Jenner doğal haliyle dolgunluk sihrini kendi rujlarıyla kanıtlamış oldu. Uzmanlara göre bu strateji milyonlarca dolar değerinde.
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