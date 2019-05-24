Kylie Jenner malikane kiraladı (Yolanda Hadid'e 450 bin dolar)

Ünlü yıldız Kylie Jenner, Malibu’da Yolanda Hadid’in evini kiraladı. Jenner haftalık olarak Hadid'e 450 bin dolar (Yaklaşık 2.9 milyon TL) ödeyecek.
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ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın milyarder kardeşi Kylie Jenner, Malibu’da Yolanda Hadid’in evini kiraladı.
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Dünyanın genç milyonerleri arasına adını yazdıran Jenner'ın malikane için haftalık Hadid'e 450 bin dolar (Yaklaşık 2.9 milyon TL) ödeyeceği ortaya çıktı.
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Amerikan medyası; Jenner'ın tüm Kardashian ailesini bu evde ağırlayacağını yazdı.
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Jenner, Cosmetics markasıyla makyaj ürünleri satarak, 21 yaşında 1 milyar dolar kazanmıştı.