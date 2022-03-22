Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdiğini açıkladı

24 yaşındaki Amerikalı yıldız, haberi dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla duyurdu.

Çiftin oğullarına verdiği yeni isim ise henüz bilinmiyor.