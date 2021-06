Kylie Jenner: Öpüşmemle alay edilince dudaklarıma dolgu yaptırdım

Dünyanın 30 yaş altı en zengin insanlarından biri olan Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov kapsamında yayınlanan The Final Curtain'ın birinci bölümünce ilk gençliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.