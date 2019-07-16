Kylie Jenner özel jetle lüks tatilde
Arkadaşları ve kızı Stormi ile birlikte özel jetiyle gittiği Turks&Caicos Adaları’nda lüks tatil yapan en genç milyarder Kylie Jenner, paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. “Hayatım mükemmel değil ve burada, sosyal medyada gördükleriniz sadece dış görünüş” diyen Jenner’ın ihtişamlı tatili sosyal medyanın gündeminde.
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Kendi servetini yaratan dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, arkadaşlarıyla ve bir yaşındaki kızı Stormi ile lüks tatil yapıyor.
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21 yaşındaki Jenner, yakın arkadaşları Anastasia Karanikolaou, Sofia Richie, Victoria Villarroel, Yris Palmer, Tiffany Sorya, Ariel Tejada ve Amber Asaly ile birlikte “Kylie Skin” adlı özel jetine binerek Turks&Caicos’a tatile gitti.
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Yeni markası Kylie Skin’in 2019 yaz lansmanı için adada parti veren 21 yaşındaki milyarder, gösterişli tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Yastıklardan hindistan cevizi üstlerine, özel poşetlerden jetlere, odalardan kıyafetlere pek çok yerde Kylie Skin yazdıran Jenner, ayrıca her arkadaşı için de pembe konseptli bir gardırop hazırladı.
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Yola çıkarken ise Kylie ve arkadaşları, 1960’lardan fırlamış gibi görünen iki uçuş görevlisi tarafından karşılandı.
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6ABD basınında Jenner'ın bu lüks tatil için 300 bin ila 500 bin dolar harcadığı ileri sürüldü.
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Tatil boyunca gerek cesur kıyafetler gerekse de bikiniyle verdiği pozları paylaşan Jenner, tamamen çıplak pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Ünlü reality şov yıldızı ve girişimci, bugün yaptığı son paylaşımda, “Kendimle, kalbimle ve gücümle gurur duyuyorum. Zaman zaman arkadaşlarımı bazen de kendimi kaybettim. İlk dövmem, kendime her gün hatırlatmak için ‘aklıselim’ idi. Yetişkinlik yaşamım boyunca kaygıyla mücadele ettim ve bebeğimden sonra içsel iniş ve çıkışlarımla uğraştım. Kendimi tamamen yeniden bulmak zorunda olduğumu hissettim. Kendimi çok tuttum ama insan olduğumu bilmenizi istedim ve paylaştım” dedi.
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“Hayatım mükemmel değil ve burada, sosyal medyada gördükleriniz sadece dış görünüş” diyen Jenner, “Kendinize karşı nazik olun, harekete geçin ve koşun. Hepimiz harika şeyler yapma, aşka layık olma ve kendimizi ifade etme kapasitesine sahibiz” ifadesini kullandı.
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Ünlü yıldız, “Sizi mutlu eden şeyleri daha fazla yapın ve bunun için özür dilemeyin. Artık sizin mevsiminiz. Hepimizin muhteşem bir kaderi var” dedi.
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İşte en genç milyarder Kylie Jenner’ın lüks tatilinden yansıyanlar...
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