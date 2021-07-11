Kylie Jenner: Sermayem Instagram

Kozmetik milyoneri Kylie Jenner; dünyada kendi servetini edinen en genç milyarder olma imkanı sağlayan şirketini, Instagram gelirleri sayesinden kurduğunu açıkladı.

11.07.2021 - 10:53

Kylie Jenner: Sermayem Instagram - 1
Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner (23) güzellik imparatorluğunu büyütüyor. Bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan kozmetik patronu başarısının temelini anlattı.
Kylie Jenner: Sermayem Instagram - 2
Jenner "2016’da kurduğum şirketimin sermayesini biriktirdiğim paralar ve Instagram’daki reklam işlerinden kazandıklarımla sağladım” dedi.
Kylie Jenner: Sermayem Instagram - 3
700 milyon dolarlık servet edinen Kylie’nin ailesi multi milyoner.
Kylie Jenner: Sermayem Instagram - 4

Forbes’a göre 1 milyar dolarlık servetiyle en genç milyarder olan Kylie Jenner, kozmetik şirketinden sonra yatırımlarını emlak piyasasına yapıyor.

Kylie Jenner: Sermayem Instagram - 5
Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' seçilmiş, daha sonra ileri sürdüğü gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek serveti inceleme altına alınmıştı. İddiaları yalanlayan 23 yaşındaki Jenner, “Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” diye çıkışmıştı.
Kylie Jenner: Sermayem Instagram - 6

Reality show yıldızı olarak ünlenen Kardashian/Jenner Ailesi’nin üyesi Kylie Jenner’ın servetiyle ilgili muamma sürse de o, iş kadını olarak büyümeye, servetine servet katmaya devam ediyor.

Kylie Jenner: Sermayem Instagram - 7

MARKA İÇİN PATENT ALDI

Kozmetik ürünleriyle güzellik dünyasında yer edinen Jenner, şimdi de mayo işine giriyor. Ünlü girişimcinin Kylie Swim ve ‘ylie Swim by Kylie Jenner markaları için patent aldı. 

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Jenner’ın güneş gözlüğü, plaj çantası, mayo, plaj kıyafeti, şapka, ayakkabı, havlu vb. deniz ürünlerini içeren geniş bir yelpazede ürün satışıdan servetine servet katması bekleniyor... 

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