Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı

Kendi adını taşıyan kozmetik markasının sahibi olan ünlü yıldız Kylie Jenner, işleri büyütüyor. Bikini, mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan Jenner, başarısının temelini ve sermaye kaynağını anlattı.

13.07.2021 - 09:58

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 1
Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı Kylie Jenner, zenginliğiyle diğer aile üyelerini geride bıraktı. Forbes dergisinin sıraladığı dünyanın en çok kazanan kadın ünlüleri listesinde ilk sırada yer alan 23 yaşındaki Jenner, işlerini büyütmeye devam ediyor.
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 2
Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan Jenner, kısa bir süre önce bikini, mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlamıştı. Kylie Jenner, başarısının temeline değindi.
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 3

"SERMAYEM INSTAGRAM"

Jenner, "2016'da kurduğum şirketimin sermayesini biriktirdiğim paralar ve Instagram'daki reklam işlerinden kazandıklarımla sağladım" dedi.

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 4
Aynı zamanda bir reality show yıldızı olan Jenner, her bir Instagram reklam gönderisinden ortalama 1 milyon dolar kazanıyor.
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 5
Kylie Cosmetics altında 2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan Jenner, 2019'da kozmetik markası Kylie Cosmetics'in çoğunluk hissesini 600 milyon dolara ABD merkezli kozmetik devi Coty'e sattı.
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 6

Amerikan Forbes dergisi tarafından iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner, daha sonra aynı dergi tarafından sahtecilikle suçlanmıştı. Jenner'ın, annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilmişti.

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 7
Ünlü yıldızın unvanı, geçtiğimiz yıl kazancını olduğundan fazla gösterdiği iddiaları nedeni ile elinden alınmıştı.
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 8
İddialara alaycı bir dille yanıt veren Kylie Jenner, iki yıl üst üste elde ettiği servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Norveçli Alexandra Andresen'e (23) kaptırmıştı.
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 9

14'ÜNDE MODELLİK KARİYERİNE BAŞLADI

Kylie Jenner ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine'in Güzel İnsanlar başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Jenner Your Style Crush Sears ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natashanın giyim firması için modellik yaptı. OK! dergisi ile fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından Stil Elçileri olarak seçildi.

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 10

KARDEŞİYLE ORTAKLIK

2011 yılında New York Moda Haftası da şarkıcı Avril Lavigne tarafından oluşturulan giyim hattı Abbey Dawnın gösterisini yaptı. 2013 yılında kardeşi Kendall & Kylie giyim koleksiyonu yarattılar. Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikte Steve Madden Madden Girl hattı için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı.

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 11

KENDİ MARKASINI KURDU

2015 yılında Jaden Smith, Drake ve Tyganın müzik videolarında yer aldı.  2015 yılında doğal dudaklarıyla ilgili özgüveni olmadığı için dolgu kullandığını kabul eden Jenner, Kylie Kozmetik adındaki markasını kasım ayında piyasaya sürdü. 

İçerisinde bir ruj ve dudak kalemi bulunan 29 dolarlık kit şaşırtıcı bir şekilde diğer geleneksel kozmetik markalarının aksine online olarak büyük rağbet gördü. O kadar meşhur oldular ki ürünler hemen tükendi. Kısa süre sonra Kylie Cosmetics göz farı, kapatıcı, allık ve daha birçok ürünle iyice genişledi.

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 12

BÖLÜM BAŞI 500 BİN DOLAR

Kylie ayrıca birçok Kardashian temalı spinoff'larda da yer aldı. 2017'den beri Life of Kylie şovunu yapıyor ve burada sadece kendi hayatına odaklanıyor. 2017 yılında E! TV'de yayınlanan programın ilk sezonu 8 bölümden oluşuyordu. Life of Kylie'den ne kadar kazandığı bilinmiyor ama Kylie ve arkadaşlarının  bölüm başına yaklaşık 500 bin dolar kazandığı dedikodular arasında.

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 13

SNAPCHAT'E DEĞER KAYBETTİRDİ

Reality show yıldızı sosyal medyada o kadar etkili ki  mesajlaşma uygulaması Snapchat’i artık kullanmadığını açıklamasının ardından, şirketinin hisse senetleri 1.3 milyar dolarlık kayba uğradı.

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 14

ANNE DESTEĞİ

Kris Jenner, hem bir anne hem de olağanüstü bir menajer olarak kızının finansal faaliyetlerini yürütüyor, böylece ailesinin milyon dolarlık bir imparatorluk haline dönüşmesini sağlıyor. Bunun karşılığında yüzde 10 menajerlik ücreti alan Kris Jenner, finanstan halkla ilişkilere kadar çocuklarının çoğu işini yürütüyor. Kylie Jenner'ın piyasaya sürdüğü rujun anında tükenmesi annesinin bu alanda bir iş fırsatı olduğunu görmesini sağladı.

Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 15
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 16
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı - 17

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