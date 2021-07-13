Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı

KENDİ MARKASINI KURDU

2015 yılında Jaden Smith, Drake ve Tyganın müzik videolarında yer aldı. 2015 yılında doğal dudaklarıyla ilgili özgüveni olmadığı için dolgu kullandığını kabul eden Jenner, Kylie Kozmetik adındaki markasını kasım ayında piyasaya sürdü.

İçerisinde bir ruj ve dudak kalemi bulunan 29 dolarlık kit şaşırtıcı bir şekilde diğer geleneksel kozmetik markalarının aksine online olarak büyük rağbet gördü. O kadar meşhur oldular ki ürünler hemen tükendi. Kısa süre sonra Kylie Cosmetics göz farı, kapatıcı, allık ve daha birçok ürünle iyice genişledi.