Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı

13.07.2021 - 09:58
"SERMAYEM INSTAGRAM"
Jenner, "2016'da kurduğum şirketimin sermayesini biriktirdiğim paralar ve Instagram'daki reklam işlerinden kazandıklarımla sağladım" dedi.
Amerikan Forbes dergisi tarafından iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner, daha sonra aynı dergi tarafından sahtecilikle suçlanmıştı. Jenner'ın, annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilmişti.
14'ÜNDE MODELLİK KARİYERİNE BAŞLADI
Kylie Jenner ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine'in Güzel İnsanlar başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Jenner Your Style Crush Sears ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natashanın giyim firması için modellik yaptı. OK! dergisi ile fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından Stil Elçileri olarak seçildi.
KARDEŞİYLE ORTAKLIK
2011 yılında New York Moda Haftası da şarkıcı Avril Lavigne tarafından oluşturulan giyim hattı Abbey Dawnın gösterisini yaptı. 2013 yılında kardeşi Kendall & Kylie giyim koleksiyonu yarattılar. Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikte Steve Madden Madden Girl hattı için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı.
KENDİ MARKASINI KURDU
2015 yılında Jaden Smith, Drake ve Tyganın müzik videolarında yer aldı. 2015 yılında doğal dudaklarıyla ilgili özgüveni olmadığı için dolgu kullandığını kabul eden Jenner, Kylie Kozmetik adındaki markasını kasım ayında piyasaya sürdü.
İçerisinde bir ruj ve dudak kalemi bulunan 29 dolarlık kit şaşırtıcı bir şekilde diğer geleneksel kozmetik markalarının aksine online olarak büyük rağbet gördü. O kadar meşhur oldular ki ürünler hemen tükendi. Kısa süre sonra Kylie Cosmetics göz farı, kapatıcı, allık ve daha birçok ürünle iyice genişledi.
BÖLÜM BAŞI 500 BİN DOLAR
Kylie ayrıca birçok Kardashian temalı spinoff'larda da yer aldı. 2017'den beri Life of Kylie şovunu yapıyor ve burada sadece kendi hayatına odaklanıyor. 2017 yılında E! TV'de yayınlanan programın ilk sezonu 8 bölümden oluşuyordu. Life of Kylie'den ne kadar kazandığı bilinmiyor ama Kylie ve arkadaşlarının bölüm başına yaklaşık 500 bin dolar kazandığı dedikodular arasında.
SNAPCHAT'E DEĞER KAYBETTİRDİ
Reality show yıldızı sosyal medyada o kadar etkili ki mesajlaşma uygulaması Snapchat’i artık kullanmadığını açıklamasının ardından, şirketinin hisse senetleri 1.3 milyar dolarlık kayba uğradı.
ANNE DESTEĞİ
Kris Jenner, hem bir anne hem de olağanüstü bir menajer olarak kızının finansal faaliyetlerini yürütüyor, böylece ailesinin milyon dolarlık bir imparatorluk haline dönüşmesini sağlıyor. Bunun karşılığında yüzde 10 menajerlik ücreti alan Kris Jenner, finanstan halkla ilişkilere kadar çocuklarının çoğu işini yürütüyor. Kylie Jenner'ın piyasaya sürdüğü rujun anında tükenmesi annesinin bu alanda bir iş fırsatı olduğunu görmesini sağladı.