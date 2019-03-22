Kylie Jenner: Stormi kamera karşısına geçmeyecek
Instagram'da paylaştığı Stormi'nin fotoğrafları nedeniyle hedef tahtasına konan hatta "Bebeğini aksesuar gibi taşıyor" diye eleştirilen Kyile Jenner, kızının kamera karşısına geçmeyeceğini açıkladı.
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1Henüz 21 yaşındayken ilk bebeğini dünyaya getiren Kyile Jenner, 13 aylık kızı Stormi'nin, ekran geleceğine, büyüdüğü zaman kendisinin karar vereceğini söyledi.
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2Her ne kadar sık sık kızıyla çekilen pozlarını Instagram'ta paylaşsa da Jenner "Kızım yeterince büyüyüp kendisi karar verecek yaşa gelinceye kadar Keeping Up With The Kardashians programında kamera karşısına geçmeyecek" dedi.
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Kısa bir süre önce, tüm zamanların 30 yaşın altındaki en genç milyoneri seçilen Kylie Jenner, Interview Germany dergisine verdiği röportajda net konuştu: "Kızım yeterince büyüyüp bu konudaki kararını kedisi verinceye kadar bekleyeceğim" dedi.
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Kardashian- Jenner ailesinin yetişkin üyelerinin yanı sıra Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian'ın çocukları program için kamera karşısına geçiyor.
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5Reality yıldızı Kylie Jenner son olarak kızı Stormi için düzenlediği doğum günü partisiyle gündeme gelmişti.