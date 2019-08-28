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Kylie Jenner ve kızı Stormi’den Travis Scott’a kırmızı halıda destek

ntv.com.tr

Netflix’in ünlü rap şarkıcısı Travis Scott hakkında hazırladığı belgeselin prömiyerine sevgilisi Kylie Jenner ve bir yaşındaki Stormi de katıldı.

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    Netflix, ünlü rap şarkıcısı Travis Scott’un hayatını anlatan bir belgesel hazırladı. Yarından itibaren yayınlanacak olan Look Mom I Can Fly (Bak Anne Uçabiliyorum) adlı belgeselin prömiyeri dün yapıldı.

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    Santa Monica’daki Barker Hangarı’nda yapılan prömiyere, 28 yaşındaki rap’çinin yanı sıra kız arkadaşı Kylie Jenner ve bir yaşındaki kızları Stormi de katıldı.

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    Prömiyere beyaz bir elbiseyle katılan dünyanın en genç milyarderi Jenner, kızı Stormi ile birlikte kırmızı halıda Traviz Scott’a destek verdi.

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    Stormi, objektifler karşısında annesinin yönlendirmesiyle babasını öperek poz verdi.

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    Scott’a odaklanan belgeselde Kylie Jenner ve kızları Stormi de yer alıyor. 

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    Look Mom I Can Fly adlı belgeselde Scott’un hayranları ilk defa aile yaşantısını izleyebilecekler. 

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    İte prömiyerden yansıyanlar...
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