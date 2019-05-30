Kylie Jenner ve kızı Stormi’nin havuz keyfi
ntv.com.tr
Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile olan beraberliğinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi ile havuz keyfi fotoğraflarını paylaştı.
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Kylie Jenner, bir yaşındaki kızı Stormi’yle daha önce paylaştığı eğlenceli fotoğraflarını yeniden Instagram’ında yayınladı.
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Dünyanın en genç milyarderi olan 21 yaşındaki Jenner, fotoğraflarda, kızıyla havuzda oynarken görülüyor.
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Jenner, geçtiğimiz günlerde Malibu’da kiraladığı evle gündeme gelmişti.
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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid’in evini kiralayan Jenner’ın haftalık 450 bin dolar (Yaklaşık 2.9 milyon TL) kira ödeyeceği ortaya çıkmıştı.
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Jenner, Cosmetics markasıyla makyaj ürünleri satarak, 21 yaşında 1 milyar dolar kazanmıştı.