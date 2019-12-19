Kylie Jenner ve Travis Scott Noel’de bir araya gelecek

Dünyanın en genç milyarderi Jenner ile rap şarkıcısı Scott, ayrılıkları süresince daha önce de bir araya geldi. Üstelik kızları Stormi olmadan...

İkili, son olarak birkaç hafta önce bir kumarhanede yanlarında aile üyeleri ile birlikte görüldü. Ünlü çiftin yanında Jenner’ın annesi Kris Jenner ile ablaları Khloe Kardashian ve Kendall Jenner da vardı.