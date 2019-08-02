Kylie Jenner yeni kıyafet koleksiyonunu tanıttı (Paradan elbise)
ntv.com.tr
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, yeni bir gece elbisesi koleksiyonu hazırladı. Üzerinde sergilediği koleksiyondan bir elbisenin dolar desenli olması dikkat çekti.
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Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, parayı üzerine giydi.
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Dolar temalı yeni gece elbisesi koleksiyonundan bu tasarımı üzerine giyerek Instagram hesabınan paylaştı.
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21 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı ve girişimci Jenner, ‘doğum günü koleksiyonu’nun yakında piyasada olacağı haberini verdi.
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Jenner’ın yeni koleksiyonu, 10 Ağustos’taki 22’nci doğum gününde çıkacak.
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Öte yandan, 900 milyon dolarlık servetin sahibi olan Jenner’a bir kullancısı, “Paranın birazını bağışlamaya ne dersin?” diye yazınca, ünlü yıldız, “Beni takip etmeye devam et” cevabını verdi.