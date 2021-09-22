Kylie Jenner yeni markasını duyurdu

Kylie Jenner, bugünlerde sadece ikinci hamileliğini duyurma heyecanı yaşamıyor, aynı zamanda yeni bir projeyle yola çıkıyor.

2019 ve 2020 yıllarında Forbes dergisine göre dünyanın en genç milyarderi ilan edilen, ancak daha sonra gelirinin sahte çıktığı ve milyar dolar seviyesine ulaşmadığıyla ilgili tartışmalar çıkan Jenner, iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam etti. Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Jenner, şimdi, servetine servet katacak yeni bir hamle yaptı.