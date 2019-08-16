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Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye

Doğum gününü kutlayan Kylie Jenner'a sevgilisi Travis Scott dudak şeklinde bir kolye hediye etti. Mücevherin fiyatının yaklaşık 2.8 milyon TL olduğu belirtildi.

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    Kendi servetini yaratan dünyanın en genç milyarderi olarak açıklanan Jenner, 22’nci doğum gününü bir haftadır ailesiyle İtalya’da kutluyor.


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    Geçtiğimiz günlerde 22. yaşına giren ünlü yıldız Kylie Jenner'a sevgilisi Travis Scott, dudak şeklinde bir kolye aldı.
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    Pembe ve beyaz elmastan oluşan gerdanlık için Scott yaklaşık 2.8 milyon TL ödedi.


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    Kolyeyi Scott New York merkezli mücevher şirketi Eliantte’ye özel siparişle yaptırdı.
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