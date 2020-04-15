Kylie Jenner'a yemeğini bile annesi yediriyor

Dünya basınının gözü önünde büyüyen en genç milyarder Kylie Jenner, gözünden operasyon geçirdi. Koruyucu gözlükle gezen Jenner'a, yemeğini bile annesi yediriyor.
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15.04.2020 - 14:40
Amerikan Forbes dergisi tarafından ikinci kez servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner(22), gözünden bir operasyon geçirdi.
Doktor tarafından koruyucu gözlük takıp dinlenmesi önerilen Jenner da çareyi annesi Kris Jenner'ın evine sığınmakta buldu.
Jenner, gözünde siyah camlı gözlükleriyle yatakta yatarak dinleniyor. Jenner, uyandığında elindeki küçük çanı çalarak annesine haber veriyor. Anne Kris Jenner da mutfakta küçük kızı için yiyecek hazırlıyor.
Sonra da Kylie'nin odasına giderek ona yemeğini kendi elleriyle yediriyor.
Konuyla ilgili görüntüler, Kardashian- Jenner ailesinin birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programda ekrana gelecek.
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