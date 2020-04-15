Kylie Jenner'a yemeğini bile annesi yediriyor

Doktor tarafından koruyucu gözlük takıp dinlenmesi önerilen Jenner da çareyi annesi Kris Jenner'ın evine sığınmakta buldu.

Jenner, gözünde siyah camlı gözlükleriyle yatakta yatarak dinleniyor. Jenner, uyandığında elindeki küçük çanı çalarak annesine haber veriyor. Anne Kris Jenner da mutfakta küçük kızı için yiyecek hazırlıyor.

Sonra da Kylie'nin odasına giderek ona yemeğini kendi elleriyle yediriyor.