Kylie Jenner bikini işine giriyor

Kylie Jenner, kendi adıyla kurduğu ‘güzellik imparatorluğu’nu büyütüyor

Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' seçilmiş, daha sonra ileri sürdüğü gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek serveti inceleme altına alınmıştı. İddiaları yalanlayan 23 yaşındaki Jenner, “Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” diye çıkışmıştı.