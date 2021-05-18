Kylie Jenner bikini işine giriyor

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner 'güzellik imparatorluğu'nu büyütüyor. Jenner, bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlıyor.

ntv.com.tr 18.05.2021 - 11:42

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Kylie Jenner, kendi adıyla kurduğu ‘güzellik imparatorluğu’nu büyütüyor

Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' seçilmiş, daha sonra ileri sürdüğü gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek serveti inceleme altına alınmıştı. İddiaları yalanlayan 23 yaşındaki Jenner, “Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” diye çıkışmıştı.

Kylie Jenner bikini işine giriyor - 2

SERVETİNİ BÜYÜTÜYOR

Reality show yıldızı olarak ünlenen Kardashian/Jenner Ailesi’nin üyesi Kylie Jenner’ın servetiyle ilgili muamma sürse de o, iş kadını olarak büyümeye, servetine servet katmaya devam ediyor.

Kylie Jenner bikini işine giriyor - 3

MARKA İÇİN PATENT ALDI

Kozmetik ürünleriyle güzellik dünyasında yer edinen Jenner, şimdi de mayo işine giriyor. Ünlü girişimcinin ‘Kylie Swim’ ve ‘Kylie Swim by Kylie Jenner’ markaları için patent başvurusu yaptığı öğrenildi.

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Jenner’ın güneş gözlüğü, plaj çantası, mayo, plaj kıyafeti, şapka, ayakkabı, havlu vb. deniz ürünlerini içeren geniş bir yelpazede ürün satışına başlaması bekleniyor.

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Bu Jenner’ın Kylie Cosmetics’in ardından ilk marka girişimi değil. Ünlü yıldız, geçen yıl saç ve vücut ürünleri, krem ve parfüm çeşitlerini içeren Kylie Body markası ile bebek ürünleri içeren Kylie Baby ve şampuan benzeri saç ürünlerini içeren Kylie Hair markalarını kurmuştu.

Kylie Jenner bikini işine giriyor - 6

HAYALİNDEKİ MALİKANEYİ YAPTIRIYOR

Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Kylie Jenner, hayallerindeki malikaneyi yaptırmaya başlamasıyla kısa süre önce gündeme geldi.

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Geçtiğimiz yıl Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills'ten 5 dönümlük 15 milyon dolara arsa satın alan Jenner, yakın zamanda da inşaata başlıyor.
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Ünlü yıldızın Travis Scott ile ilişkisinde dünyaya gele kızı Stormie ile yaşamayı planladığı malikane, annesi Kris Jenner'ın mülkünün yakınlarında olacak.
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Kylie Jenner, sadece annesine değil aynı zamanda ablası Khloe Kardashian da komşu olacak.
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Jenner, Holmby Hills'ten 36.5 milyon dolara bir malikane satın aldıktan sonra bu arsayı mülkleri arasına katmıştı.

Ünlü yıldız, yeni arsanına yaptıracağı eve; 12 otomobillik bir garaj, bir konuk evi ve güvenlik için özel bir bekçi kulübesi,bir spor alanı ve yüzme havuzu inşaa ettirecek.

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