Kylie Jenner'dan baby shower partisi

Yıldız şarkıcı Travis Scott ile ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Kylie Jenner, baby shower partisi düzenledi. Jenner aile üyeleriyle birlikte kamera karşısına geçti.

Haberler 15.01.2022 - 17:48

Kylie Jenner'dan baby shower partisi - 1

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi , ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.


Kylie Jenner'dan baby shower partisi - 2

Yılbaşında yaptığı paylaşımla büyüyen karnını gözler önüne seren Jenner, baby shower partisi düzenledi.


Kylie Jenner'dan baby shower partisi - 3

Partiden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Jenner, vücudunu saran beyaz bir elbise tercih etti.


Kylie Jenner'dan baby shower partisi - 4

300 milyon Instagram takipçisine ulaşan ilk kadın olan Jenner'ın (30) Travis Scott ile birlikteliğinden Stormi (3) isimli bir kızları bulunuyor.

İşte Jenner'in partisinden diğer kareler...

Kylie Jenner'dan baby shower partisi - 5
Kylie Jenner'dan baby shower partisi - 6
Kylie Jenner'dan baby shower partisi - 7
Kylie Jenner'dan baby shower partisi - 8

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