Kylie Jenner'dan baby shower partisi

Haberler 15.01.2022 - 17:48
Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.
Yılbaşında yaptığı paylaşımla büyüyen karnını gözler önüne seren Jenner, baby shower partisi düzenledi.
Partiden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Jenner, vücudunu saran beyaz bir elbise tercih etti.
300 milyon Instagram takipçisine ulaşan ilk kadın olan Jenner'ın (30) Travis Scott ile birlikteliğinden Stormi (3) isimli bir kızları bulunuyor.
İşte Jenner'in partisinden diğer kareler...