Kylie Jenner’dan Kobe Bryant açıklaması: O helikopterde ben de olabilirdim

22 yaşındaki milyarder, pilot Ara Zobayan’ı tanıdığını ve o helikopterde kendisinin de olabileceğini söyledi. Jenner, taziyesini sunduğu dokunaklı Instagram mesajında şu ifadeyi kullandı: “Buna hala inanamıyorum. Bu, zaman zaman benim de pilot Ara ile uçtuğum helikopterdi. O kadar iyi bir adamdı ki...”