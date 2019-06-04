Kylie Jenner'dan tatil pozu (Ünlü isimlerin tatil paylaşımları)
Yazın başlamasıyla birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. Yerli ve yabancı birçok ünlü tatil karelerini Instagram hesaplarından yayınlıyor. Son olarak Kylie Jenner lüks tatilinden paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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1Kylie Jenner
Haftalık kirası 1,2 milyon dolar olan 250 milyon dolar değerinde bir lüks yat kiralayan Kylie Jenner tatilden karelerini sosyal medyadan yayınlıyor.
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2Bella Hadid
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3Hülya Avşar (55)
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4Beste Kökdemir / Çeşme-İzmir
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5Çağla Şıkel / Bodrum
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6Aslı Enver / Halkidiki-Yunanistan
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7Açelya Topaloğlu
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8Selin-Şahan Gökbakar
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9Gizem Karaca
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10Gonca Vuslateri
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11Bensu Soral
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12Serenay Sarıkaya
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13Beste Kökdemir / Kaş
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14Sedef Avcı / Marmaris
"O ıslak mayoyla annesinin üstüne yapışmayan var mı aranızda?"
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15Hande Doğandemir
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Beren Saat
Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde oyuncu meslektaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapan Beren Saat bir karesini sosyal medyadan da yayınladı.
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17Bergüzar Korel
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18Zeynep Alkan
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19Leyla Lydia Tuğutlu
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20İrem Sak
"Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana"
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21Ebru Şahin
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22Hande Doğandemir
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23Bahar Şahin
"Kaptan gidelim mi?"
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24Tuğba Yurt / Göcek
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25Sıla Çıkar
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26Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
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27İlayda Alişan
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28Aras Bulut İynemli
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29Aslı Enver
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30Bahar Şahin
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31Şükran Ovalı
"Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"
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32Burcu Özberk
"İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"
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33Buse Narcı / Bali
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34Nurgül Yeşilçay
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35Buse Narcı / Bali
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36Afra Saraçoğlu
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37Çağla Şıkel
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38Müjde Uzman
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39Şeyma Subaşı
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40Mert Fırat / Almanya - Tettnang
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41Emina Jahovic
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42Merve Cağıran
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43Gonca Vuslateri
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44Özge Ulusoy / Fransa
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45Orkun Işıtmak / Tokyo
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46Hande Erçel
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47Nil Keser / Göcek
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48Çağla Şıkel
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49Hande Soral
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50Tansu Sıla Çakır
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51Ata Demirer
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52Tuğba Özay
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53Defne Samyeli / İzmir
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54Nur Fettahoğlu
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55Deniz Baysal / Çeşme
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56L oris Karius ve Sophia Thomalla
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57Hivda Zizan Alp
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58Bensu Soral / Boston
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59Meryem Uzerli / Almanya