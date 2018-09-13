Kylie Jenner’den bebeğine altın hediye
ntv.com.tr
Forbes tarafından dünyanın sayılı milyonerleri arasında gösterilen Kylie Jenner, yedi aylık kızına aldığı altın hediyeyi sosyal medyadan paylaştı.
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Kylie Jenner henüz 21 yaşında olmasına rağmen dünyanın sayılı milyonerlerinden.
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Kardashian/Jenner ailesi üyelerinden reality şov yıldızı Kylie Jenner, küçük kızı Stormi’ye verdiği hediyeyi sosyal medyadan paylaştı.
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Jenner, yedi aylık olan bebeğine mücevher aldı.
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Bebeğinin adının yazılı olduğu altın bilekliği sosyal medyadan paylaşan Jenner, bebeğini şimdiden lüks yaşama hazırlıyor.
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Yaptığı pahalı harcamalarla gündeme gelen Jenner, bebeğine aldığı 1600 dolar değerinde Fendi marka pusetle çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı.
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1 Şubat’ta dünyaya gelen Stormi, Kylie Jenner ile sevgilisi Travis Scott’un ilk çocuğu.
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Jenner and Scott, Nisan 2017’den bu yana birlikte.