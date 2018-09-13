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Kylie Jenner’den bebeğine altın hediye

ntv.com.tr

Forbes tarafından dünyanın sayılı milyonerleri arasında gösterilen Kylie Jenner, yedi aylık kızına aldığı altın hediyeyi sosyal medyadan paylaştı.

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    Kylie Jenner henüz 21 yaşında olmasına rağmen dünyanın sayılı milyonerlerinden.

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    Kardashian/Jenner ailesi üyelerinden reality şov yıldızı Kylie Jenner, küçük kızı Stormi’ye verdiği hediyeyi sosyal medyadan paylaştı.

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    Jenner, yedi aylık olan bebeğine mücevher aldı.

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    Bebeğinin adının yazılı olduğu altın bilekliği sosyal medyadan paylaşan Jenner, bebeğini şimdiden lüks yaşama hazırlıyor.

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    Yaptığı pahalı harcamalarla gündeme gelen Jenner, bebeğine aldığı 1600 dolar değerinde Fendi marka pusetle çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı.

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    1 Şubat’ta dünyaya gelen Stormi, Kylie Jenner ile sevgilisi Travis Scott’un ilk çocuğu.

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    Jenner and Scott, Nisan 2017’den bu yana birlikte.

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