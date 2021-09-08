Kylie Jenner hamilelik iddialarını doğruladı: Travis Scott ile ikinci çocukları olacak

Yıldız milyarder ve model Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Kylie Jenner, hamile olduğu yönündeki iddiaları duygusal bir paylaşımla doğruladı. 24 yaşındaki Jenner, sevgilisi Travis Scott’a hamilelik testini gösterdiği anları yayınladı. Jenner, bebeğin ultrason görüntülerini ve büyüyen karnını gözler önüne serdi. İkilinin Stormi adında üç yaşında bir kız çocukları bulunuyor. Kendi markasını kuran Jenner kısa süre önce en genç milyarderler listesine girmişti.