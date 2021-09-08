Kylie Jenner hamilelik iddialarını doğruladı: Travis Scott ile ikinci çocukları olacak

Yıldız milyarder ve model Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu.

08.09.2021 - 10:53

Kylie Jenner hamilelik iddialarını doğruladı: Travis Scott ile ikinci çocukları olacak - 1
Kylie Jenner, hamile olduğu yönündeki iddiaları duygusal bir paylaşımla doğruladı.


Kylie Jenner hamilelik iddialarını doğruladı: Travis Scott ile ikinci çocukları olacak - 2
24 yaşındaki Jenner, sevgilisi Travis Scott’a hamilelik testini gösterdiği anları yayınladı.
Kylie Jenner hamilelik iddialarını doğruladı: Travis Scott ile ikinci çocukları olacak - 3
Jenner, bebeğin ultrason görüntülerini ve büyüyen karnını gözler önüne serdi.


Kylie Jenner hamilelik iddialarını doğruladı: Travis Scott ile ikinci çocukları olacak - 4
İkilinin Stormi adında üç yaşında bir kız çocukları bulunuyor. 


Kylie Jenner hamilelik iddialarını doğruladı: Travis Scott ile ikinci çocukları olacak - 5
Kendi markasını kuran Jenner kısa süre önce en genç milyarderler listesine girmişti.

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