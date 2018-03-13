Kylie Jenner’ın 1 milyon dolarlık çanta koleksiyonu
ntv.com.tr
ABD’li reality şov yıldızı Kylie Jenner, 1 milyon dolar değerindeki bir oda dolusu çanta koleksiyonunu sosyal medyada paylaştı.
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Kardashian/Jenner ailesinin ünlü yıldızlarından Kylie Jenner, 1 milyon dolarlık (3 milyon 800 bin TL) çanta koleksiyonunu ilk kez gösterdi.
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20 yaşındaki reality şov yıldızının, lüks marka çantalardan oluşan koleksiyonu büyük bir odanın tamamını kaplıyor.
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Jenner’ın çoğunluğu Hermes marka çantalardan oluşan koleksiyonunda en pahalı çanta 34 bin 700 dolarken en ucuz çanta ise 3 bin 690 dolar değerinde.
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Jenner’ın koleksiyonunda Chanel, Dior, Gucci ve Balenciaga marka pek çok çanta bulunuyor.
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Oda dolusu çanta koleksiyonunu Instagram’dan paylaşan Jenner’ın 95 milyon takipçisi bulunuyor. Jenner Instagram’da en çok takipçisi olan 10 kişiden biri.
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Jenner, 50 milyon dolarlık yıllık kazancıyla Forbes’un en çok kazanan ünlüler listesinde yer aldı. Jenner’ın, bu kazancı, reality şov programı, kozmetik şirketi, ticari anlaşmalar ve giyim markalarından elde ettiği öğrenildi.
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7Jenner, sevgilisi Travis Scott’tan olan kızı Stormi’yi geçen ay dünyaya getirmişti.