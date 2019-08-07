Kylie Jenner'ın doğum günü kutlaması başladı (Evde gül banyosu)

Kylie Jenner'ın doğum günü kutlaması günler öncesinden başladı. 10 Ağustos'ta 22 yaşına girecek olan genç yıldız Jenner için sevgilisi Travis Scott evi gülllerle doldurdu.
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Kylie Jenner'ın 22. doğum gününe üç gün kala sevgilisi Travis Scott, genç milyarderin malikanesinde özel bir kutlama organize etti.
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Scott güllerle beraber, "Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum!!!!" yazan bir not kartı da yolladı.
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Bu romantik jesti Kylie Jenner Instagram sayfasında paylaşarak, "Evim güllerle kaplı! Henüz doğum günüm bile değil!!!! İnanamıyorum" dedi.
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Jenner'ın doğum günü partisinin, Akdeniz'de 250 milyon dolarlık yatta gerçekleşmesi bekleniyor.