Kylie Jenner'ın dudakları parfüm oldu

1 KKW Beauty ve Kylie Cosmetics markalarıyla tüm dünyanın konuştuğu ve kişisel servetlerine servet katan Kim Kardashian ile Kylie Jenner yeni bir iş birliği yaptı.





2 Daha önce Kylie'nin markası için bir ruj serisi çıkaran Kim ve Kylie, şimdi de Kim Kardashian'ın parfüm evi KKW Fragrance için bir araya geldi.





3 Bu eğlenceli iş birliğinin sinyallerini ilk olarak reality şovları Keeping up with the Kardashians'ın bir bölümünde paylaşan ikilinin parfümleri artık bekleyenleriyle buluşmaya hazır hale geldi.







4 Kylie Jenner'ın ikonik dudaklarını parfümlerin ilham kaynağı yapan Kim ve Kylie, parfüm şişelerini hem bakım hem de sosyal medya selfie'leri için özel olarak tasarladı.





