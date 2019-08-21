Kylie Jenner'ın dudakları parfüm oldu

Kendi markasını yaratarak dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, dudak şeklinde parfüm tasarladı. İkonik dudaklarını parfümlerin ilham kaynağı yapan Jenner yeni ürünlerini Kim Kardashian ile iş birliği yaparak hazırladı.
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KKW Beauty ve Kylie Cosmetics markalarıyla tüm dünyanın konuştuğu ve kişisel servetlerine servet katan Kim Kardashian ile Kylie Jenner yeni bir iş birliği yaptı.
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Daha önce Kylie'nin markası için bir ruj serisi çıkaran Kim ve Kylie, şimdi de Kim Kardashian'ın parfüm evi KKW Fragrance için bir araya geldi.
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Bu eğlenceli iş birliğinin sinyallerini ilk olarak reality şovları Keeping up with the Kardashians'ın bir bölümünde paylaşan ikilinin parfümleri artık bekleyenleriyle buluşmaya hazır hale geldi.
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Kylie Jenner'ın ikonik dudaklarını parfümlerin ilham kaynağı yapan Kim ve Kylie, parfüm şişelerini hem bakım hem de sosyal medya selfie'leri için özel olarak tasarladı.
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Parfümler Nude, kırmızı ve pembe tonlarda 3 farklı renkle satışa sunulacak.