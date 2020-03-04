Kylie Jenner'ın günlüğü 10 bin dolarlık villası

ABD'de kendi çalışmasıyla milyarder olan en genç ismi olarak bu unvanı Mark Zuckerberg'den Jenner, 'Kylie' adındaki kozmetik markasını 2015 yılında kurdu. 900 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 'Kylie' markasının değeri, yatırımlarla, TV şovlarıyla, reklam anlaşmalarıyla birleştiğinde Kylie Jenner'ın serveti 1 milyar doları aşıyor.