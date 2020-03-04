Kylie Jenner'ın günlüğü 10 bin dolarlık villası

04.03.2020 - 07:06
Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, Bahamalar’da geceliği 10 bin dolara villa kiraladı.
Arkadaşlarıyla birlikte lüks tatilleriyle sık sık gündeme gelen 22 yaşındaki Jenner’ın kiralık villası Kuzey Atlantik Okyanusu kıyısında yer alıyor.
Jenner’ın Airbnb şirketinden kiraladığı Villa Rosalita adlı ev, altı yatak odalı, yüzme havuzlu ve Karayip denizi manzaralı.
Tropikal bahçeyle çevrili villanın geniş verandası, misafir evi ve barı da bulunuyor.
ABD'de kendi çalışmasıyla milyarder olan en genç ismi olarak bu unvanı Mark Zuckerberg'den Jenner, 'Kylie' adındaki kozmetik markasını 2015 yılında kurdu. 900 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 'Kylie' markasının değeri, yatırımlarla, TV şovlarıyla, reklam anlaşmalarıyla birleştiğinde Kylie Jenner'ın serveti 1 milyar doları aşıyor.
Kız arkadaşlarıyla yaptığı lüks tatillerle gündeme gelen Jenner, tatil fotoğraflarını ve videolarını 164 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaşıyor. Hayranları şimdi Bahamalar’daki yeni kiralık evinden paylaşacağı tatil fotoğraflarını merak ediyor.