Kylie Jenner'ın güzellik evrimi (Sarışın oldu)

1 Keeping Up With The Kardashians reality şovuyla tanıdığımız Kylie Jenner , Kris Jenner ve şimdiki adıyla Caitlyn Jenner olan Bruce Jenner'ın ikinci kızları. 2011 yılında saçlarının uçları pembe olan Kylie, saç oyunlarına küçükken başladı.

2 Kylie Jenner 2012 yılında Hunger Games filminin kırmızı halısında kendi saç rengi üzerine bakır ışıltılarla görüldü. O günlerde Kylie makyaj olarak da siyah göz kalemini ve açık pembe parlatıcıyı tercih ediyordu.

3 Ablaları Kardashian'lar dolayısıyla Kylie Jenner gittikçe Hollywood etkinliklerinin ve kırmızı halının müdavini oluyordu. Ve Kylie'nin değişimleri başladı ve 2013 yılında Kylie'nin saçlarındaki sarılar daha da arttı.

4 2014 yılında Billboard Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısında Kylie Jenner herkesi şaşırtıyor. Dudaklarındaki silikonu ve kısa, mavi saçlarıyla karşımıza farklı bir Kylie olarak çıkıyor.

5 2015 yılında ise Kylie saçlarını pastel mavisine boyatıyor. Kylie için saç rengi ve modeliyle oynamak bir oyun haline geliyor.

6 2015 Ağustos'unda VMA kırmızı halısında retro kahkülleri ve siyah saçlarıyla Kylie daha da farklı görünüyordu. Kylie'nin nude dudakları ve siyah uzun kirpikleri nostaljik görüntüsüne eşlik etti.

7 Kylie 2015 Eylül ayında bu sefer de mint yeşili hissediyor. Kylie çıkardığı renkli saç couture koleksiyonun reklamını kendi bizzat deneyerek yapmayı tercih ediyor.

8 Kylie ablalarının izinden gidiyor ve sarı saçlara şans veriyor. Bombshell dalgalarıyla katıldığı New York Moda Haftası'nda kardeşi Kendall Jenner'a desteğini gösterdi.

9 Kylie New York Moda Haftası'nda bu sefer de kahverengi rujuyla ön sırayı ele geçiriyor. Kylie kendi ruj kitinin favorisi olan kahve rujuyla 2015'in en iyi ruj seçimlerinden biri oluyor.

10 Ekim ayında Kylie doğal saç rengi siyaha geri döndü ve uzun süre bu tercihini korudu.

11 Jenner arada gül rengi gibi iddialı denemelerde bulunmaktan çekinmese de siyah tercihine geri döndü.