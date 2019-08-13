Kylie Jenner’ın kızı Stormi ile doğum günü stili
ntv.com.tr
Bir hafta boyunca 22’nci yaş günü kutlaması yapan Kylie Jenner, 1,5 yaşındaki kızı Stormi ile bir örnek doğum günü kıyafetiyle dikkat çekti.
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1Kylie Jenner, 22’nci yaş günü kutlama haftasını İtalya’da sürdürüyor.
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Haftalık kirası 1,2 milyon dolar olan 250 milyon dolar değerinde bir lüks yat kiralayan Jenner, yatın demirlediği yerden Portofino Adası'na tekneyle çıkarken görüntülendi.
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Jenner, 18 aylık kızı Stormi ile bir örnek giyinmesiyle dikkat çekti.
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Dünyanın en genç milyarderi olan Jenner’ın yanında rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ve annesi Kris Jenner da hazır bulundu.
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10 Ağustos’taki doğum günü için geçen hafta başlayan kutlamalarına devem eden Jenner, sık sık lüks yattan sosyal medya paylaşımları yapıyor.
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