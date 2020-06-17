Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi

Kylie Jenner da kendi markası Kylie Cosmetics adı altında yüz maskesi çıkaran ünlü isimler arasına katıldı.

17.06.2020 - 09:40

Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi - 1
Kylie Jenner'ın markası ve kendisiyle özdeşleşen dudak figürünün bulunduğu maskeler dışında bir de üzerinde Kylie yazan versiyonlarını üretti.
Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi - 2
14 dolardan (Yaklaşık 100 lira) satışa çıkan maskeler, kısa sürede büyük ilgi gördü.


Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi - 3
Kylie Jenner, ailesinde maske üreten ilk isim değil. Ablası Kim Kardashian da maske üretmişti.
Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi - 4
Kardashian kendi iç giyim markası SKIMS adı altında; her cilt tonuna uygun yüz maskeleri üretmiş ve maskeler çok kısa sürede tükenmişti.


Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi - 5
Ancak maskelerin corona virüsten korumadığı anlaşıldığında Kardashian eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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