Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi

Kylie Jenner da kendi markası Kylie Cosmetics adı altında yüz maskesi çıkaran ünlü isimler arasına katıldı.

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17.06.2020 - 09:40

Kylie Jenner'ın markası ve kendisiyle özdeşleşen dudak figürünün bulunduğu maskeler dışında bir de üzerinde Kylie yazan versiyonlarını üretti.

14 dolardan (Yaklaşık 100 lira) satışa çıkan maskeler, kısa sürede büyük ilgi gördü.







Kylie Jenner, ailesinde maske üreten ilk isim değil. Ablası Kim Kardashian da maske üretmişti.

Kardashian kendi iç giyim markası SKIMS adı altında; her cilt tonuna uygun yüz maskeleri üretmiş ve maskeler çok kısa sürede tükenmişti.







Ancak maskelerin corona virüsten korumadığı anlaşıldığında Kardashian eleştiri oklarının hedefi olmuştu.