Kylie Jenner'ın milyon dolarlık çanta odası

Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner'ın attığı her adım dikkatle takip ediliyor. 22 yaşındaki Jenner'ın kurucusu olduğu Kylie Cosmetics ile ulaştığı başarı hikayesi örnek gösteriliyor. Böyle bir servete sahip olunca, genç yıldızın parasını nasıl harcadığı da ilgi çekiyor.



