Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı

2019 ve 2020 yıllarında Forbes dergisine göre dünyanın en genç milyarderi ilan edilen, ancak daha sonra gelirinin sahte çıktığı ve milyar dolar seviyesine ulaşmadığıyla ilgili tartışmalar çıkan Kylie Jenner, iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam etmişti. Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Jenner, servetine servet katacak yeni bir hamle yapmış, ‘Kylie Swim’ markası altında mayo ve bikini üretmeye başlamıştı.

Jenner’ın kendi üzerinde sık sık tanıtımını yaptığı, sosyal medyada fotoğraflarını yayınladığı mayolar, tüketicilerin yoğun eleştirilerine yol açtı. Jenner’ın ürettiği mayolardan alan tüketiciler, TikTok videolarında mayoların “toplum içinde giyilemez” olduğunu savundu.