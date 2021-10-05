Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kylie Jenner'ın yeni markası eleştirilerin odağına yerleşti. Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 07:11

Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı - 1

2019 ve 2020 yıllarında Forbes dergisine göre dünyanın en genç milyarderi ilan edilen, ancak daha sonra gelirinin sahte çıktığı ve milyar dolar seviyesine ulaşmadığıyla ilgili tartışmalar çıkan Kylie Jenner, iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam etmişti. Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Jenner, servetine servet katacak yeni bir hamle yapmış, ‘Kylie Swim’ markası altında mayo ve bikini üretmeye başlamıştı.

Jenner’ın kendi üzerinde sık sık tanıtımını yaptığı, sosyal medyada fotoğraflarını yayınladığı mayolar, tüketicilerin yoğun eleştirilerine yol açtı. Jenner’ın ürettiği mayolardan alan tüketiciler, TikTok videolarında mayoların “toplum içinde giyilemez” olduğunu savundu.

Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı - 2

KALİTESİZ BULDULAR

Kylie Cosmetics adlı kozmetik markasının ardından ağustos ayında Kylie Swim’in ilk tanıtımını yapan 24 yaşındaki reality show yıldızı, satışlarına 17 Eylül’den itibaren başladı. 80-85 dolar arası fiyatlarda satılan mayo ve bikinileri deneyen Jenner takipçileri, ürünler hakkındaki değerlendirmelerini sosyal medyada paylaştı.

TikTok’ta yayınlanan videolarda, ürünler hakkında olumsuz yorumlar peşpeşe geldi. Ürünlerin kalitesiz olduğunu öne süren tüketicilerin videolarında, düzensiz dikişler ve yırtık gibi görünen dikişlerin yakın çekimlerine yer verildi. Mayolarda astar olmadığı belirtilerek, mayoların iç gösterdiği belirtildi.

Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı - 3
Mayolarla ilgili yapılan esprili yorumlardan birinde, Jenner’ın, tasarımın kesimini "çok benzersiz ve havalı" diye övmesinden bahsedilerek, "Sadece bir santim hareket edince hiçbir şey olmuyor, fazla hareket etmeyin” uyarısına yer verildiği görüldü.
Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı - 4

Mayolarla ilgili hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren bir tüketici de “Hiç kimsenin bunun tamamen şeffaf olduğunu anlamamış olmasını aklım almıyor. Eminim Photoshop'la farklı gösterdiler” yorumunu yaptı.

Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı - 5

“Bir ürün çıkardığınızda, zor kazanılan paralarını buna harcayan insanlara iyi ve yüksek kaliteli bir ürün sunmalısınız” diyen bir başka tüketiciye de destek yağdı.

Mayoları satın alanlar, mayoların çok küçük olmasından ve bu nedenle vücutlarının büyük bir kısmını açıkta bırakmasından şikayet etti.

Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı - 6
Dünyanın en genç milyarderi ilan edildikten sonra gelirinin sahte çıktığı eleştirilerine maruz kalan, ancak iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam eden Kylie Jenner, geçen ay yeni markası Kylie Baby’yi çıkardığını duyurmuştu.
Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı - 7
Jenner, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Sizinle Kylie Baby markasını tanıştırmaktan dolayı heyecanlıyım. Temiz, güvenli, etkili ve bilinçli bebek bakım ürünleri geliştirmek anne olunca benim hayalimdi” diye yazmıştı.

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