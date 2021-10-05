Kylie Jenner'ın ürettiği mayolara şikayet yağdı

ntv.com.tr 05.10.2021 - 07:11
2019 ve 2020 yıllarında Forbes dergisine göre dünyanın en genç milyarderi ilan edilen, ancak daha sonra gelirinin sahte çıktığı ve milyar dolar seviyesine ulaşmadığıyla ilgili tartışmalar çıkan Kylie Jenner, iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam etmişti. Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Jenner, servetine servet katacak yeni bir hamle yapmış, ‘Kylie Swim’ markası altında mayo ve bikini üretmeye başlamıştı.
Jenner’ın kendi üzerinde sık sık tanıtımını yaptığı, sosyal medyada fotoğraflarını yayınladığı mayolar, tüketicilerin yoğun eleştirilerine yol açtı. Jenner’ın ürettiği mayolardan alan tüketiciler, TikTok videolarında mayoların “toplum içinde giyilemez” olduğunu savundu.
KALİTESİZ BULDULAR
Kylie Cosmetics adlı kozmetik markasının ardından ağustos ayında Kylie Swim’in ilk tanıtımını yapan 24 yaşındaki reality show yıldızı, satışlarına 17 Eylül’den itibaren başladı. 80-85 dolar arası fiyatlarda satılan mayo ve bikinileri deneyen Jenner takipçileri, ürünler hakkındaki değerlendirmelerini sosyal medyada paylaştı.
TikTok’ta yayınlanan videolarda, ürünler hakkında olumsuz yorumlar peşpeşe geldi. Ürünlerin kalitesiz olduğunu öne süren tüketicilerin videolarında, düzensiz dikişler ve yırtık gibi görünen dikişlerin yakın çekimlerine yer verildi. Mayolarda astar olmadığı belirtilerek, mayoların iç gösterdiği belirtildi.
Mayolarla ilgili hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren bir tüketici de “Hiç kimsenin bunun tamamen şeffaf olduğunu anlamamış olmasını aklım almıyor. Eminim Photoshop'la farklı gösterdiler” yorumunu yaptı.
“Bir ürün çıkardığınızda, zor kazanılan paralarını buna harcayan insanlara iyi ve yüksek kaliteli bir ürün sunmalısınız” diyen bir başka tüketiciye de destek yağdı.
Mayoları satın alanlar, mayoların çok küçük olmasından ve bu nedenle vücutlarının büyük bir kısmını açıkta bırakmasından şikayet etti.