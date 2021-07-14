Kylie Jenner 3 yaşındaki kızı Stormi’nin yeni marka çıkaracağını duyurdu

Videoda, yoğun bir çalışma gününün nasıl geçtiğini gösteren Jenner, güne saat 7’de başladığını, California'nın Woodland Hills bölgesindeki ofise henüz annesi ve kızı gelmeden kendisinin vardığını ve çalışmaya başladığını anlattı.

Videoya göre, Stormi’nin ofiste, pek çok pembe oyuncaktan oluşan, kendine ait bir oyun odası da var. Ayrıca etrafında, üzerine titreyen kadın çalışanlar da dikkat çekti.

Jenner, bu durumu açıklarken, “Stormi’nin etrafında örnek alacağı birçok güçlü kadın var" ifadesini kullandı.