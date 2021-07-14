Kylie Jenner 3 yaşındaki kızı Stormi’nin yeni marka çıkaracağını duyurdu

14.07.2021 - 09:25
Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner, kızını da erkenden iş hayatına hazırlıyor. Hem de sadece üç yaşındayken! 23 yaşındaki reality show yıldızı, rap şarkıcısı Travis Scott ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Stormi’nin kendi çalışma ofisi olduğunu ve kendisiyle birlikte çalışmaya gittiğini öne sürdü.
"YAKINDA STORMI'NİN MARKASI ÇIKIYOR"
Jenner, kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, hayranlarına kozmetik işindeki çalışma temposunu göstermek isterken, küçük Stormi, neşe içinde oyunlar oynadığı görüntüleriyle çalışmakta olan annesinden rol çaldı.
Jenner, videosunda, kızı Stormi’nin kendisine ait gizli bir markası olduğunu ve çok yakında piyasaya çıkacağını duyurdu.
Jenner, “Kızımın kendi işlerini yürüttüğü ofisi var. Bir süredir üzerinde çalıştığımız küçük gizli bir markayı açıyor” diye konuştu.
Jenner ayrıca, “Umarım Stormi, benim anneme baktığım gibi bana bakar” yorumunda bulundu.
Videoda, yoğun bir çalışma gününün nasıl geçtiğini gösteren Jenner, güne saat 7’de başladığını, California'nın Woodland Hills bölgesindeki ofise henüz annesi ve kızı gelmeden kendisinin vardığını ve çalışmaya başladığını anlattı.
Videoya göre, Stormi’nin ofiste, pek çok pembe oyuncaktan oluşan, kendine ait bir oyun odası da var. Ayrıca etrafında, üzerine titreyen kadın çalışanlar da dikkat çekti.
Jenner, bu durumu açıklarken, “Stormi’nin etrafında örnek alacağı birçok güçlü kadın var" ifadesini kullandı.
Videoda Jenner ve Kardashian kardeşlerin annesi Kris Jenner da yer aldı ve “Kylie işe Stormi ile gidiyor ve o buna bayılıyor. İşi de özümsüyor” diye konuştu.
Bu, Kylie Jenner ve Stormi’nin üzerinde birlikte çalıştığı ilk proje değil. 2020’de de Jenner, kızıyla birlikte, onun en sevdiği renk olan mor üzerine bir kozmetik serisi hazırlamak için çalıştı.
'GÜZELLİK İMPARATORLUĞU'NU BÜYÜTÜYOR
'Güzellik imparatorluğu'nu büyütme yönünde adım atan Jenner, kısa süre önce, mayo işine gireceğini açıklamıştı. Ünlü girişimcinin ‘Kylie Swim’ ve ‘Kylie Swim by Kylie Jenner’ markaları için patent başvurusu yaptığı öğrenilmişti.
Buna göre Jenner’ın güneş gözlüğü, plaj çantası, mayo, plaj kıyafeti, şapka, ayakkabı, havlu vb. deniz ürünlerini içeren geniş bir yelpazede ürün satışına başlaması bekleniyor.
Bu Jenner’ın Kylie Cosmetics’in ardından ilk marka girişimi değil. Ünlü yıldız, geçen yıl saç ve vücut ürünleri, krem ve parfüm çeşitlerini içeren Kylie Body markası ile bebek ürünleri içeren Kylie Baby ve şampuan benzeri saç ürünlerini içeren Kylie Hair markalarını kurmuştu.